Goñi asume como presidente de Diputados y busca incorporar IA en tareas parlamentarias

Este domingo 1° de marzo, no solo se cumple un año de la asunción del presidente de la República, Yamandú Orsi, sino que también el Parlamento contará con un cambio en el mandato de la Cámara de Diputados.

Sebastián Valdomir, diputado por el Frente Amplio y quien fue presidente de la Cámara baja durante el 2025, deja su puesto para darle lugar a Rodrigo Goñi, del Partido Nacional.

Diputados vivió un 2025 intenso y con polémicas que marcaron el primer año legislativo. Una de las primeras que se generaron en la Cámara fue la aprobación de la Rendición de Cuentas. El 18 de junio, tras una sesión que duró poco más de 15 horas, se habilitó el pasaje de la iniciativa del Poder Ejecutivo para que fuera discutida en la Cámara de Senadores, donde también fue aprobada.

El oficialismo había elevado una iniciativa para aumentar el tope de endeudamiento del Estado, artículo que se aprobó con los votos del Frente Amplio y de Cabildo Abierto. El accionar de la bancada cabildante marcó un quiebre que lo fue alejando de la coalición republicana.

Meses después, Diputados trató el proyecto de Ley de Muerte Digna, que fue aprobado con 64 votos en 93. Los diputados frenteamplistas votaron a favor en conjunto, mientras que desde el Partido Colorado dieron el visto bueno las bancadas de los sectores Unir para Crecer y Vamos Uruguay. Por el Partido Nacional, los únicos que acompañaron la iniciativa fueron Diego Echeverría, Napoleón Gardiol (suplente de Mario Colman), Fabricio Núñez, y Mónica Pereira.

Luego, la atención se la llevó el Presupuesto Quinquenal. Tras un análisis de más de tres meses, en el que varios ministros y jerarcas del gobierno comparecieron ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, los representantes —con 82 votos a favor y 17 en contra— enviaron al Senado el proyecto de ley elevado por el Ejecutivo.

Rodrigo Goñi —oriundo de Trinidad (departamento de Flores)— cuenta con una amplia carrera política, que inició en la Comisión Nacionalista del Departamento de Flores en el año 2000. Además, fue director del Instituto Nacional de Abastecimiento en el período 2000-2003.

Antes, egresó de la carrera de derecho en la Universidad de la Republica en 1992, y fue director del Instituto Nacional de Abastecimiento en el periodo 2000-2003.

En 2010 fue designado como director de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y se mantuvo en el cargo hasta 2013.

En 2015 llegó por primera vez al Parlamento, por el sector Alianza Nacional. Fue diputado y actualmente se encuentra en su tercer período como legislador.

En su paso por Diputados, impulsó la Comisión de Futuros, en la que se trabajaron temas vinculados a la innovación tecnológica.

Rodrigo Goñi aseguró, en diálogo con Montevideo Portal, que asumirá con un objetivo claro: “recuperar la confianza de la ciudadanía” en el sistema político y en el Parlamento. El legislador nacionalista advirtió que ese vínculo se ha deteriorado en los últimos años y sostuvo que, sin ese respaldo social, se dificulta impulsar transformaciones de fondo.

“Mi preocupación es la erosión de la confianza, esa confianza política y pública que Uruguay siempre ha exhibido y ha sido un diferencial es también la condición para poder llevar a cabo transformaciones importantes. Hoy, increíblemente, insólitamente, irresponsablemente se ha ido erosionando esa confianza”, analizó.

El legislador explicó que la confianza “se recupera con acciones concretas de acuerdos, de conductas, de coordinación entre gobierno y oposición a nivel parlamentario”. Además, mencionó que para que el ciudadano vuelva a confiar en el sistema político debe volver a enfocarse en desafíos nacionales comunes, dejando de lado disputas que —según afirmó— alejan la atención de los problemas reales de la población.

El nacionalista analizó que uno de esos desafíos que propone trabajar es el impacto de la transformación tecnológica, tema que buscará instalar en el “centro de la agenda” parlamentaria. Goñi aseguró que el Parlamento ha estado “ausente” frente a un fenómeno que “hace la diferencia en la productividad y en la competitividad económica, educativa y sanitaria”.

En la misma línea, adelantó que impulsará la incorporación de herramientas de inteligencia artificial (IA) en la actividad del Parlamento, tanto para la elaboración de proyectos como para mejorar la “transparencia” y el vínculo con la ciudadanía.

También planteó la necesidad de avanzar en marcos regulatorios vinculados a ciberseguridad, plataformas digitales y uso responsable de la IA, especialmente para proteger a niños y adolescentes frente a los riesgos del entorno digital.

“Si no asumimos políticamente esta transformación, no solamente vamos a quedar rezagados, sino que también vamos a quedar marginados”, advirtió.

El nacionalista analizó el 2025, que estuvo bajo la presidencia del frenteamplista Sebastián Valdomir. Valoró positivamente su conducción institucional y destacó su “integridad y honestidad” en el relacionamiento entre diputados.

Pese a los halagos, cuestionó: “El foco se concentró en revisar lo hecho por el gobierno anterior y eso llevó a un desgaste que nos hizo perder tiempo en asuntos que para el mundo hoy son prioritarios”.

