Política

Se aprobó el proyecto de ley de eutanasia en Diputados: quiénes lo votaron y quiénes no

Pasada la medianoche de este martes y tras más de 12 horas de debate, se aprobó en la Cámara de Representantes el proyecto de eutanasia y su ingreso a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.

Si bien aún no hay una fecha concreta para que se vote en la Cámara alta, el Frente Amplio —cuyos legisladores están todos a favor— tiene mayoría tanto en la comisión como en el plenario para poder convertir la iniciativa en ley sin mayor dilación.

En la votación en la Cámara baja, el proyecto de Muerte Digna se aprobó con un total de 64 votos en 93. Al haber sido presentada por la bancada del Frente Amplio, tras el naufragio del proyecto anterior del colorado Ope Pasquet, la iniciativa contó con el apoyo de todos los legisladores de la coalición de izquierda que estaban en sala.

Estos fueron: María Soledad Aguilar, Víctor Aldaya, Fernando Amado, Mary Araújo, Yisela Araújo, Claudio Arbesún, Cecilia Badin, Graciela Barrera, Victoria Caballero, Cecilia Cairo, Susana Camarán, Irma Correa, Estefanía Díaz, Raúl Galeano Cor, Luis Gallo, Mirta García, Joaquín Garlo, Bruno Giometti, Antonio González, Gustavo Guerrero, Juan Gorosterrazu, Sylvia Ibarguen, Pablo Inthamoussu, Rossana Jamies, Nicolás Lorenzo, Ricardo Marozzi, Agustín Mazzini, Aníbal Méndez, Sandra Nedov, Diana Noy, María Inés Obaldía, Ana Olivera, Stephanie Olmedo, Gabriel Otero, Marcos Presa, Federico Preve, Dardo Pérez, Carlos Reutor, Carlos Reyes, Gabriela Rodríguez, María Valentina Senosiain, Gabriel Tinaglini, Mariano Tucci, María Turri, Sebastián Valdomir, Carlos Varela Nestier y Alejandro Zavala.

Por otra parte, tanto blancos como colorados tuvieron votaciones divididas. En el caso del Partido Nacional, los únicos que acompañaron la iniciativa fueron Diego Echeverría, Napoleón Gardiol (suplente de Mario Colman), Fabricio Núñez, y Mónica Pereira.

En el Partido Colorado, hubo un apoyo de los representantes del sector Unir para Crecer y Vamos Uruguay tuvo también una adhesión dividida en su interna. Levantaron la mano Jorge Álvarez (suplente de Nibia Reisch), Elianne Castro, Leonardo Ciuti (suplente de Walter Cervini), Horacio de Brum, Matías Duque, Adrián Juri, Marne Osorio, Conrado Rodríguez, Carlos Rydstrom, Felipe Schipani, Walter Verri y Mauricio Viera.

El representante del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, también votó a favor del proyecto.

Por otra parte, los blancos que se opusieron a la iniciativa fueron Pablo Abdala, Fernanda Auersperg, Analía Basaistegui (suplente de Adriana Peña), Guillermo Bordoli (suplente de Inés Long), Miriam Britos, Federico Casaretto, Álvaro Dastugue, Alfredo de Mattos, Juan Pablo Delgado, Graciela Echenique, María Fajardo, Fiorella Galliazzi (suplente de Pablo Constenla), Gabriel Gianoli, Rodrigo Goñi, Andrés Grezzi, Juan José Olaizola, Domingo Rielli, Patricia Rodríguez (suplente de Amín Niffouri), Juan Martín Rodríguez, Álvaro Rodríguez Hunter, José Luis Satdjian y Sergio Valverde.

En el Partido Colorado, tres representantes no dieron su voto para el proyecto de eutanasia: Gabriel Gurméndez, Juan Martín Jorge y Martí Molins. Tanto Cabildo Abierto (con Silvana Pérez Bonavita y Luis Casullo, suplente de Álvaro Perrone) como Identidad Soberana (con Gustavo Salle y Nicolle Salle) tampoco acompañaron la iniciativa.