Gobierno modifica decreto de Lacalle Pou sobre empresas tabacaleras: de qué se trata

El gobierno modificó un decreto de 2022, promulgado por el entonces presidente Luis Lacalle Pou, acerca de los beneficios tributarios a los que pueden acceder las empresas tabacaleras.

En la norma ejecutiva, de la que dio cuenta La Diaria y está pública en el sitio web de Presidencia, se alude a la Ley N° 18.256 de 2008, de “Protección del derecho al medio ambiente libre de humo de tabaco y su consumo”, que data del primer gobierno de Tabaré Vázquez.

En 2018, Vázquez prohibió, a través del Decreto N° 143/018, a las empresas tabacaleras ampararse en los beneficios impositivos de la Ley de Inversiones de 1998. Sin embargo, Lacalle Pou en 2020 “no dispuso restricciones a las referidas empresas permitiendo la posibilidad de ampararse a los mismos”, con el Decreto N° 268/020.

Ahora, el gobierno de Yamandú Orsi defendió la decisión por ser “conveniente, por razones de orden público, en línea con los objetivos perseguidos” en la ley de 2008.

“Los proyectos de inversión presentados por dichas empresas solicitando la declaratoria promocional, así como las ampliaciones de los mismos, que tengan pendiente la resolución correspondiente no podrán ser declarados promovidos. En caso de que se haya ejercido la opción a que refiere el inciso primero del artículo 22 del presente Decreto, será de aplicación lo dispuesto en el segundo inciso de dicho artículo”, explica el decreto del gobierno.

En junio, el gobierno de Orsi derogó dos decretos del período de Lacalle Pou en esta materia.

El primero implicó que “ninguna empresa podrá importar, solicitar registro ni vender productos electrónicos de tabaco calentado”, que todos los dispositivos electrónicos se abarquen por igual y ratificó que “no se hacen distinciones en la normativa de los de tabaco calentado respecto a los de vapeo de líquidos”

El segundo derogó la flexibilización el control sobre el empaquetado neutro en el país. “Derogarlo implica que no se utilicen estrategias que hagan los paquetes o su interior más atractivos y/o induzcan a pensar que un producto es menos dañino que otro: no se pueden agregar colores, logos o diseños en el interior y variedad de materiales a las cajas”, señalaron en su momento.

