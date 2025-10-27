Sánchez sobre Cardama: “En el contrato está establecida la posibilidad de una mediación”

Política

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió nuevamente a la denuncia que hizo el gobierno en contra de la empresa Cardama por presunto fraude y estafa en la construcción de dos buques patrulla.

En tal sentido, Sánchez objetó en rueda de prensa que “en el contrato está establecida la posibilidad de una mediación, que es la que se va a utilizar, porque el Estado uruguayo respeta el Estado de derecho”. “Así como nosotros somos duros en exigir que no pueda haber un contrato sin garantía, somos los primeros interesados en recorrer los caminos que están establecidos en el contrato de la cláusula que obliga al contratista y al Estado a recorrer ese camino”, subrayó.

Por otro lado, el secretario de Presidencia sostuvo que “Uruguay está amparado, absolutamente”, para rescindir el contrato. “Un requisito para poder firmar un contrato es que tenga garantía”, explicó.

“Nosotros vamos a recorrer el camino del derecho, porque por no recorrer el camino del derecho es que estamos en este problema”, amplió, y cuestionó a los legisladores que sostuvieron que “esto se soluciona con una llamada por teléfono o un café”. “Cuando hay un contrato entre el Estado uruguayo, que es la plata de los uruguayos, y un privado, no se soluciona conversando en un café o comiendo un asado”, respondió Sánchez.

En contrapartida, acotó que “se soluciona por los mecanismos formales”. “El hecho de hacer las cosas informalmente es lo que ha generado que tengamos hoy un contrato millonario sin garantía”, opinó.

“La idea es hacer las cosas que tenemos que hacer ahora. Estamos frente a una estafa o a una posible estafa. La Justicia tiene que investigar quiénes son los involucrados”, reiteró. “Estamos denunciando un contrato que no tiene garantía”, sentenció.





