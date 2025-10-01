Economía

El gobierno extenderá el beneficio de descuento del Imesi en combustibles de la frontera

El gobierno extenderá el beneficio de descuento del Imesi a combustibles para los primeros 20 kilómetros de la frontera, que rige desde julio de este 2025. El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, anunció la ampliación a una segunda franja, entre los 20 y los 60 kilómetros.

La nueva medida de la administración de Yamandú Orsi supone un descuento en las naftas del 50% del aplicado para los primeros 20 kilómetros de la línea fronteriza con Brasil o Argentina. De acuerdo con el gobierno, el beneficio “da respuesta a lugares más alejados de la frontera”.

Vallcorba anunció la extensión del beneficio después de reunirse con representantes del Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo. El jerarca dijo que este tipo de reuniones son útiles para intercambiar opiniones sobre la problemática de cada departamento. “Es un estilo de trabajo que desde el ministerio venimos impulsando desde que asumimos”, afirmó, acompañado por el asesor Santiago Soto.

El jerarca del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostuvo que una parte de la reunión con el centro comercial tuvo que ver con hacer una evaluación de los resultados de las medidas que rigen desde julio.

Desde el MEF recordaron que en esa ocasión aumentó la devolución del Imesi en los departamentos en frontera con Brasil, de 24 a 32%. “Los resultados han sido muy positivos”, valoró Vallcorba.

El jerarca sostuvo que el gobierno alcanzó niveles de devolución del Imesi que fueron consistentes con el objetivo de evitar que se venda combustible del otro lado de la frontera.

“No solo se trata de la venta de combustible, sino que genera una serie de otros elementos negativos que van de la mano”, aseguró, en alusión a otras compras que suelen hacerse y que perjudican a los departamentos de frontera. “Los resultados de las medidas adoptadas en la frontera con Brasil nos alientan a seguir trabajando en esta dirección”, indicó.