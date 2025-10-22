Internacionales

Renunció el canciller de Milei: lo que se sabe de la salida de Gerardo Werthein

Montevideo Portal

El canciller argentino Gerardo Werthein presentó su renuncia al presidente Javier Milei, según informaron medios del país vecino.

La salida ocurre en medio de las tensiones en el oficialismo argentino por la influencia creciente del asesor de presidencial Santiago Caputo, quien tenía una postura crítica con el canciller, señaló La Nación. El jerarca esperaba un apoyo público del presidente, que no llegó, y por tanto presentó su renuncia.

Las críticas habían crecido luego de la reunión de Milei con el presidente estadounidense, Donald Trump, producto de dichos del mandatario norteamericano en los que condicionó el apoyo financiero a Argentina en función de los resultados de las elecciones legislativas de mitad de período que se realizan este domingo. Esos dichos generaron críticas a Werthein en redes sociales que, según Clarín y La Nación, desde la cancillería las adjudican a trolls libertarios que responden a Caputto.

De acuerdo con lo informado por Clarín, la salida del ministro se hará efectiva el lunes.

Werthein, que es empresario, había asumido al frente de la cancillería en noviembre de 2024, para suplantar a Diana Mondino. Antes fue embajador en Estados Unidos.

