Gerónimo Sena, el adolescente con vocación gremial que es la cara de los alumnos del IAVA

Por Joaquín Symonds

joaquinsymonds

La vida gremial de Gerónimo Sena no empezó en el Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA), aunque sí se acentuó. El adolescente de 16 años dice siempre haber tenido una determinada vocación sindical y fue en el marco de la educación donde la puso en marcha.

Antes de llegar al IAVA, Sena pasó por el Liceo 21 de Montevideo. Ese centro educativo no tenía ningún tipo de movimiento gremial organizado y, en tercer año de Secundaria, el adolescente fue uno de los impulsores para que los jóvenes se juntaran y opusieran “resistencia” ante posibles “excesos de las autoridades de turno”.

“Es algo que se fue dando de manera natural. En ningún momento hubo un quiebre en el que yo dije: ‘Bueno, ahora quiero formar parte del gremio estudiantil’. Nació conmigo”, resumió Sena en diálogo con Montevideo Portal.

El liceal está cursando el primer año de bachillerato de la orientación Artístico y decidió hacerlo en el IAVA, justamente porque se informó y encontró que este liceo tiene uno de las agrupaciones estudiantiles más fuertes a nivel nacional. “Desde que escuché del gremio del IAVA, decidí ir ahí porque tienen una agrupación imponente”, agregó el adolescente.

En la medida que fueron pasando los días de su primer año, logró adentrarse en ese mundo y decidió proponerse como vocero del grupo. Tras una votación fue electo, junto a otra compañera, como las caras visibles para hablar en los medios y con el resto de la sociedad.

Sena sabe que los conflictos están latentes y pueden suceder de un momento a otro, por eso explicó que dentro de la organización tienen protocolos de emergencia y contención para que los voceros no se vean sobrepasados.

Ante la consulta de si está viviendo este momento como un desafío personal, su respuesta es simple: “Pensé que esto podía pasar cuando me ofrecí como vocero. No me sorprende”.

Actualmente, gran parte de los estudiantes del IAVA están en conflicto con las autoridades, luego de que le iniciaran un sumario con separación del cargo al director de la institución, Leonardo Ruidíaz. El argumento de la Dirección General de la Enseñanza Secundaria es que el jerarca de la institución incumplió órdenes al permitir que el gremio siguiera utilizando un salón, que sería destinado a refacciones edilicias por la colocación de una rampa en la entrada. Las autoridades de Secundaria advierten, principalmente, que el director de la institución no tenía la llave del aula en su poder.

Amenazas y reacción



Sobre las amenazas que recibió la semana pasada, por las que la Fiscalía abrió una investigación a cargo de Fernando Romano luego de la debida denuncia policial, Sena contó que al comienzo no tenía la real dimensión de lo que estaba pasando. En determinado momento, una de sus compañeras le avisó que uno de los usuarios de las redes sociales, que lo atacó por su condición sexual y advirtió que tomaría represalias si lo veía, era alumno del IAVA.

En ese momento, el joven entendió que el asunto era más grave de lo que pensaba. Sin embargo, expresó que no le transmite “una tranquilidad absoluta y menos que menos garantías” que el caso esté en la órbita de la Justicia. “Sabemos que muchas veces este tipo de instituciones actúan como las autoridades de gobierno, pero bueno, hay que dejar actuar y después se verá”, agregó.

El estudiante presentó un reclamo formal también contra el periodista de La pecera (Azul FM), Ignacio Álvarez, luego de que dijera que si fuera hijo de él, lo “chaparía de los pelos”. Sena contó que suele saber “a qué comunicador responder y a cuál no, dependiendo de su perfil”. “Ese día me llamaron y yo estaba con mil cosas. Como que no me di cuenta que era el programa La pecera”, explicó, y agregó: “Todo hecho de violencia se debe condenar, no importa de quién sea”.

La familia y el respeto

La exposición en medios y redes provoca que la familia de Sena le pida que se cuide y no salga tanto a la palestra pública, sobre todo porque tienen temor que las amenazas —hasta ahora virtuales— se concreten en la realidad.

Más allá de esto, lo respaldan en su actividad gremial y lo impulsan a que tenga una participación activa. Esto último es lo único concreto que sabe Sena para su futuro. Contó que los últimos días muchos le han preguntado qué quiere ser cuando termine la etapa liceal, pero, a decir verdad, él no tiene idea.

“No es algo que tenga definido. Puede ser psicología, pero si te digo la verdad, no sé”, subrayó. Al igual que sucedió en el IAVA, el joven buscará seguir participando de gremios de estudiantes y “dando batalla” donde le toque estar.

En los últimos días se vio al director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, conversando con Sena en el marco del desalojo. El joven aseguró que el jerarca le “mintió en la cara”, porque nunca había ido a otras ocupaciones que también se desalojaron.

“Por eso le dije que venía solo cuando estaban las cámaras, porque antes nunca vino. Hay que tener ese equilibrio entre decir lo que pensás y no faltar el respeto, algo que a nosotros nos hacen constantemente”, indicó.

La resistencia

El estudiante es un convencido de que el conflicto terminará arrojando el resultado que busca el gremio. “Las autoridades van a terminar dando el brazo a torcer” y Ruidíaz volverá a su cargo, estimó Sena.

“Nuestro movimiento es irrevocable y no hay forma de pasarle por encima. Nosotros queremos que vuelva Leonardo a su cargo y eso va a suceder. Estamos convencidos de que va a suceder”, añadió.

Explicó que, a su entender, esto es un juego de quién se cansa primero, y los alumnos allí tienen las de ganar porque son “más jóvenes” y tienen “muchísima fuerza”. “Estamos haciendo algo totalmente legítimo. Será por la victoria, no hay dudas”, indicó el joven.

