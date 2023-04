“Te saco lo homosexual de arriba”: amenazas al líder estudiantil del IAVA tras ocupación

Locales

Montevideo Portal

Los estudiantes del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo (IAVA) se movilizaron este jueves ante el sumario con separación del cargo que el Consejo de Educación Secundaria resolvió iniciar al director del Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA), Leonardo Ruidíaz. Además del paro nacional convocado por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), los estudiantes fueron quienes se hicieron cargo de acaparar los medios de comunicación, explicando el motivo de la ocupación.

En ese contexto, Gerómino Sena, vocero del gremio estudiantil en el centro educativo, protagonizó un episodio junto al director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, en la puerta de la institución junto a otros funcionarios policiales. En esa instancia, acusó al jerarca de Interior de “aparecer” solo en los conflictos en los que están las cámaras.

En las últimas horas, la cuenta oficial de Twitter de la gremial estudiantil publicó algunas amenazas y mensajes homófobos que recibió el líder del alumnado en privado en diversas redes sociales. “Maricón, pura historia sos. Ya voy a ir al IAVA, ya me hiciste quemar. En breve estoy ahí, sabelo. Andás subiendo lo que te ponen porque sos marica, gil, y no te da para responder. ‘Tas acorralado ahí adentro del comité de base”, dice uno de los mensajes.

Otro usuario de la red social Instagram escribió: “Tiran una pala en ese liceo y salen corriendo, ¿o no? ¿Pala sabés lo que es sí? De respeto menos lo conocés”. Además de mensajes irónicos, también recibió algunos más violentos: “Bo, ocupador de liceos, donde te cruce te reviento. Te saco lo homosexual de arriba. Tremendo asco me das, foquita frenteamplista”. No fue el único, hubo más: “Donde te cruce, te cago a palos, en serio. Voy a ir al IAVA mañana y estos días también y te voy a sacar a las patadas de ahí adentro. A vos y a los pichis esos que estudian ahí, en el liceo de mierda ese, maricón”, reza otro de los mensajes.

La cuenta oficial del gremio comentó que todos estos mensajes son “más violentos” que las medidas que tomaron. “Estos son los futuros represores”, comentó. El tuit fue comentado por el senador del Frente Amplio José Carlos Mahía, quien expresó “total repudio” a estos textos y explicó que los estudiantes tienen “derecho a manifestarse, defender sus ideas y ejercer el derecho a la agremiación”.

“Amerita una investigación policial y judicial este tipo de publicaciones de las que da cuenta el gremio del IAVA”, planteó en su cuenta de Twitter.

Finalmente, el reconocido usuario de esa misma red social Alf Tuitea narró lo que estaba viviendo Sena en las últimas horas, que estaba recibiendo mensajes de odio y amenazas y cuestionó quién se hará cargo de esta situación. “Arriba, pibe, estamos con vos”, concluyó.

las amenazas no cesan, nos sentimos como gremio sinceramente asustades y vamos a hacer los procesos legales requeridos, pero la persecución gremial sigue y la lucha es cada vez más hostil. pic.twitter.com/DN9r0XfD3i — Gremio Estudiantil Iava (@gremio_iava) April 14, 2023

Es más violento esto que las medidas que nosotros tomamos.Estos son los futuros represores pic.twitter.com/eUFjT401my — Gremio Estudiantil Iava (@gremio_iava) April 14, 2023

Total repudio a estas cosas.

Los estudiantes tienen derecho a manifestarse, defender sus ideas, ejercer su derecho a la agremiación.

Amerita una investigación policial y judicial este tipo de publicaciones de las que da cuenta el @gremio_iava.@Minterioruy @ANEP_Uruguay — José Carlos Mahía (@JoseCarlosMahia) April 14, 2023

Ayer un comunicador se burló de su vestimenta, hoy un periodista dijo que le daban ganas de agarrarlo de los pelos...



Ahora está recibiendo estos mensajes de odio y amenazas, quien se hace cargo?



Arriba pibe, estamos con vos ? pic.twitter.com/76v7c8SFN5 — Alfin (@AlfTuitea) April 14, 2023

Montevideo Portal