Fiscal Romano citará a autores de posteos “discriminatorios” contra estudiante del IAVA

El funcionario entiende que los comentarios del periodista Ignacio Álvarez no ameritan “un reproche penal”, según informó Fiscalía.

El fiscal Fernando Romano citará a las personas que publicaron contenido “discriminatorio” en redes sociales, sobre todo en Twitter, contra el líder del gremio de estudiantes del Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA), Gerónimo Sena, luego de que el adolescente presentara una denuncia en la Policía.

Desde Fiscalía afirmaron que el fiscal citará “a todas aquellas personas que pusieron algún posteo discriminatorio en las redes sociales” contra el líder estudiantil.

Aunque la denuncia incluía al periodista Ignacio Álvarez, el funcionario del Ministerio Público entendió que los comentarios del conductor radial y televisivo no ameritan una causa penal, informó este domingo el responsable de Comunicación de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech. “Si bien la parecieron infelices sus comentarios, a su juicio no ameritan un reproche penal”, afirmó el funcionario, citando palabras de Romano.

La denuncia de Sena fue radicada en la seccional 7 de Policía, y fue derivada a la seccional 12, por lo que Romano, que estaba de turno, tomó el caso.

Sena, vocero del gremio de estudiantes del IAVA, denunció al periodista Ignacio Álvarez, quien, al entrevistarlo este jueves, expresó sus “ganas” de agarrarlo de los pelos.

“Vengo de la comisaría por amenazas; presenté la denuncia contra el conductor del programa de radio Azul La pecera por amenazas”, dijo Sena en rueda de prensa este viernes. “También me llegaron mensajes a mi cuenta privada de Instagram, con amenazas de que se me iba a sacar del liceo a golpes, a mí y a mi compañeros, de que iban a pegar un palazo en la cabeza; insultos muy homófobos también”, agregó.

Durante la entrevista radial, Álvarez le dijo al aire: “Como padre que soy, yo tengo un hijo de 17 y otro de 19, por un lado, te entiendo, y, por otro, me dan ganas de chaparte de los pelos como agarro a mi hijo a veces para decirle: ‘Vení que te quiero explicar una cantidad de cosas’. No estoy hablando de violencia. Con todo el amor del mundo, ojalá podamos hablar como estamos hablando ahora y encontrar soluciones sensatas donde no se estén vulnerando los derechos de todos”.

Sena vinculó estas palabras con las amenazas que recibió de otras personas. “Obviamente, todos esos comentarios surgieron a raíz de esa entrevista polémica que hubo, y toda esa gente que es mandada por esta ‘fachada’”.

La cuenta oficial de Twitter del Gremio Estudiantil del IAVA publicó el jueves algunas amenazas y mensajes homófobos que recibió Sena.

Es más violento esto que las medidas que nosotros tomamos.Estos son los futuros represores pic.twitter.com/eUFjT401my — Gremio Estudiantil Iava (@gremio_iava) April 14, 2023

