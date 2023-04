Gerónimo Sena, vocero de los estudiantes del IAVA, denunció por amenazas a Ignacio Álvarez

Locales

Gerónimo Sena, vocero del gremio de estudiantes del Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA), denunció en seccional policial al periodista Ignacio Álvarez, quien, al entrevistarlo este jueves con motivo de la ocupación del liceo en protesta por el sumario con separación del cargo del director del centro educativo, expresó sus “ganas” de agarrarlo de los pelos.

“Vengo de la comisaría por amenazas; presenté la denuncia contra el conductor del programa de radio Azul La pecera por amenazas”, dijo Sena en rueda de prensa este viernes, y agregó: “También me llegaron mensajes a mi cuenta privada de Instagram, con amenazas de que se me iba a sacar del liceo a golpes, a mí y a mi compañeros, de que iban a pegar un palazo en la cabeza; insultos muy homófobos también”.

Durante la entrevista a Sena, Álvarez le dijo al aire: “Como padre que soy, yo tengo un hijo de 17 y otro de 19, por un lado, te entiendo, y, por otro, me dan ganas de chaparte de los pelos como agarro a mi hijo a veces para decirle: ‘Vení que te quiero explicar una cantidad de cosas’. No estoy hablando de violencia. Con todo el amor del mundo, ojalá podamos hablar como estamos hablando ahora y encontrar soluciones sensatas donde no se estén vulnerando los derechos de todos”.

Por su parte, Sena vinculó estas palabras con las amenazas que recibió posteriormente de otras personas. “Obviamente, todos esos comentarios surgieron a raíz de esa entrevista polémica que hubo, y toda esa gente que es mandada por esta ‘fachada’”.

El estudiante manifestó que cuenta con “el respaldo de los gremios estudiantiles” y con “respaldo legal”. “Esto va a llegar a las últimas consecuencias legales, porque no puede quedar así, no puede ser que un medio de comunicación violente tanto a los estudiantes solamente por estar agremiados”, manifestó.

Sena agregó que la intención que lo mueve “es cuidarnos entre nosotros”.

“Tuvimos respaldo de los sindicatos y, de hecho, estuve hablando con el sindicato de los profesores, ADES, por todo esto”, informó.

Preparan asamblea

Por su parte, Zoe Martínez, vocera del mismo gremio estudiantil, comunicó a la prensa que realizarán una asamblea “para informar al estudiantado de la violencia que se está viviendo, teniendo en cuenta las agresiones que se pueden llegar a vivir”, puesto que están “siendo amenazados”.

“Eso es odio, porque es muy fácil hablar desde una pantalla, pero no dar la cara, y venir solo cuando vienen las cámaras. Eso es muy fácil, pero no es fácil, no es fácil ocupar ni bancársela”, manifestó, y, consultada sobre los pasos a seguir por el gremio, agregó que tomarán “las medidas de lucha que se encuentren convenientes ante la situación”.

“Estamos apoyando totalmente a Leonardo [Ruidíaz, director del IAVA sumariado] porque él nos apoyó a nosotros. Él defendió sus normas y derechos ante toda esta situación. Él no infringió nada; lo único que hizo fue apoyarnos, y si eso es en contra de la ley, que lo tomen como quieran. Esos son sus valores y es lo que se respeta”, respondió Martínez.

La referente estudiantil aseguró que coinciden con el reclamo de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo, que este viernes ocupó el IAVA y pidió “la renuncia de la directora general del Consejo de Educación Secundaria, Jenifer Cherro, y del presidente del Codicen, Robert Silva”.

“Entendemos que ellos no tienen consciencia de todo lo que es educar”, dijo Martínez, y expresó: “Cherro anda diciendo que nuestro salón es una mugre. Mugre para mí son los cimientos que se caen del techo y la malla sombra, las goteras, todo roto. A mí no me parece eso patrimonio nacional. Que los estudiantes tengan que poner puertas en un baño mixto, eso no me parece patrimonio nacional; es patrimonio nacional cuando les conviene nada más”.

Apoyo docente

Por su parte, un grupo de docentes del IAVA compartió un mensaje mediante un video en apoyo a los estudiantes desde las escalinatas del centro educativo. “Las y los profesores estamos consternados y perplejos ante la gran cantidad de ataques y amenazas que reciben nuestros adolescentes. Nos preocupan fuertemente los discursos de odio, hostigamiento y persecución que se generaron desde las redes y, peor aún, desde algunos programas periodísticos, llegando incluso a la amenaza física. Las y los adolescentes son sujetos de derecho y en ese sentido deben de ser respetados”, expresó la vocera de los docentes.

“En estos días se ha personificado en uno de los integrantes del gremio estudiantil del IAVA el odio a todos los y las adolescentes que se manifiestan, protestan y luchan por sus derechos y se muestran como son. Los y las estudiantes con los que trabajamos en todo el Uruguay son diversos, personas en crecimiento, vulnerables, sensibles a las opiniones ajenas. Todos tenemos a algún adolescente en la familia. Apelamos a los adultos para poder reflexionar sobre estos aspectos y cuidar la salud física y mental de nuestros jóvenes”, concluyó.

