Gerente que archivó informe sobre créditos hipotecarios fue cesado, dijo presidente de ANV

Política

El funcionario que determinó el archivo del informe jurídico que adelantaba que se podría generar una pérdida de US$ 400 millones por vencimiento de créditos hipotecarios y que provocó que la oposición y algunos sectores del oficialismo pidieran la renuncia del presidente y el vicepresidente de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) fue cesado, según dijo el titular del organismo, Klaus Mill von Metzen.

En diálogo con Telemundo¸ el jerarca explicó que la persona destituida es el gerente general de la agencia, quien debió dar paso del documento al directorio para que este esté en conocimiento, algo que, según Mill von Metzen, no se hizo: “Lo que normalmente se hace es avisar al directorio que hay algo, por lo menos puesta en conocimiento. En este caso no se hizo”, sostuvo.

El presidente de la ANV afirmó que el cese no está relacionado directamente con el caso, pero reconoció que hubo “varias irregularidades” por parte del funcionario. Las autoridades de la agencia se enteraron de esta situación recién en junio cuando le pidieron al área de crédito cuál era la cantidad de créditos implicados y el monto.

Según Mill von Metzen, en el sexto mes del año tomaron nota de que el monto estaba en el entorno de los US$ 400 millones con 2.560 créditos afectados, que el 85% corresponde a cooperativas de vivienda a nivel de todo el país.

“Lo que normalmente se hace es avisar al directorio que hay algo, por lo menos puesta en conocimiento. En este caso no se hizo. La gerencia general no sigue más en el cargo. No por este caso. La resolución se tomó en marzo-abril por varias irregularidades que no vienen al caso para mantener una línea más contigua entre lo que es la dirección y la gerencia general. Esa persona no está más en el cargo. Esto que sucedió me parece que apunta más a una no experiencia en el cargo. El tema está cerrado”, indicó el presidente de la ANV.

Consultado sobre el “tirón de orejas” mencionado por el presidente Luis Lacalle Pou, Mill von Metzen respondió que entiende que esta situación “da para un tirón de orejas” y reconoció que la agencia debería haber tenido conocimiento de esto antes y “no traerlo al Parlamento a último momento” para hacer un mejor análisis y llegar a una mejor solución.

“Capaz hubiese sido la misma, capaz que llegábamos exactamente a lo mismo, pero sin el apuro y el estrés que provoca esta situación”, concluyó.