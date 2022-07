Pasquet pidió la renuncia de responsables de la ANV tras polémica por deudas hipotecarias

Política

Montevideo Portal

El diputado del Partido Colorado y presidente de la Cámara de Representantes, Ope Pasquet, se refirió este viernes a lo sucedido en la Agencia Nacional de Vivienda y el articulado que tuvieron que votar de urgencia ambas cámaras legislativas para prorrogar por 48 meses el plazo de prescripción de las deudas hipotecarias para las carteras del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), del Banco Hipotecario (BHU) y la ANV.

“El pasado miércoles tuvimos que votar como grave y urgente un proyecto de ley que prorroga el plazo para ejecutar créditos que estaban a punto de prescribir, por efecto de las normas de la LUC que acortaron los plazos de prescripción”, comenzó diciendo el integrante de Ciudadanos.

Sin embargo, para Pasquet el “apremio” no fue generado por la Ley de Urgente Consideración (LUC), uno de los argumentos esgrimidos por el Frente Amplio (FA), sino por la “omisión” de quienes “debieron actuar y no lo hicieron”. Expresó también que la ANV “no solo no actuó”, sino que “tampoco advirtió a tiempo al Parlamento de que necesitaba una prórroga”.

“Hubo que legislar de apuro para evitar un enorme daño económico y político. El episodio fue demasiado grueso como para hacer de cuenta que no pasó nada”, dijo Pasquet, quien opinó que los responsables “deberán poner inmediatamente sus cargos a disposición del gobierno”. “Es lo que corresponde”, concluyó.

El pasado miércoles tuvimos que votar como grave y urgente un proyecto de ley que prorroga el plazo para ejecutar créditos que estaban a punto de prescribir, por efecto de las normas de la LUC que acortaron los plazos de prescripción. 1/3 — Ope Pasquet (@opepasquet) July 15, 2022

El apremio no lo generó la LUC, que dio dos años de plazo a los acreedores para que defendieran sus créditos, sino la omisión de los que debieron actuar y no lo hicieron. La ANV no sólo no actuó: tampoco advirtió a tiempo al Parlamento que necesitaba una prórroga. 2/3 — Ope Pasquet (@opepasquet) July 15, 2022

Hubo que legislar de apuro para evitar un enorme daño económico y político. El episodio fue demasiado grueso como para hacer de cuenta que no pasó nada. Los responsables deberían poner inmediatamente sus cargos a disposición del gobierno. Es lo que corresponde. — Ope Pasquet (@opepasquet) July 15, 2022

El artículo 463 de la Ley de Urgente Consideración (LUC) modificó el Código Civil, reduciendo de 20 a 10 años el plazo de prescripción de las deudas hipotecarias. La norma además fijó un plazo de dos años para que las prescripciones en curso comenzaran a consumarse. Como la norma se aprobó en julio de 2020, ese plazo vencería por estos días. De no haberse encontrado una solución parlamentaria, la ANV podría haber enfrentado una pérdida cercana a los US$ 400 millones por unas 5.000 hipotecas que están por prescribir, según manejaron las propias autoridades de la ANV.

Al igual que el Frente Amplio, AEBU critican que los directores oficialistas no hayan tenido en cuenta un informe del Área Jurídica de esta dependencia en el que se alertaba de la situación. Sin embargo, el vicepresidente de la ANV, Luis Borsari, indicó en rueda de prensa días atrás que ese documento no llegó al directorio porque fue archivado antes, una situación que generó una investigación administrativa interna para determinar por qué fue archivado y quién fue el que realizó dicha acción.

Montevideo Portal