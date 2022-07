Lacalle tras cuestionamiento a directores de la ANV: “Un tirón de orejas; no da para roja”

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió este lunes a varios temas en conferencia de prensa luego de participar del acto en conmemoración de la Jura de la Constitución en 1830.

En primer término, el mandatario se refirió al Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, pero aclaró que “hay que tener en claro la etapa en que se está”.

“Hay un estudio de factibilidad en conjunto que ha dado un resultado positivo. Uruguay hace muchos gobiernos está intentando establecer un acuerdo de este tipo y estamos convencidos que nos ampara la normativa del Mercosur. Ya ha habido algunas acciones de otros países que han tomado decisiones por fuera del consenso. La idea igualmente es avanzar en conjunto con el bloque comercial” señaló el presidente según consignó Montecarlo.

Lacalle Pou adelantó además que el anteproyecto sobre la Reforma de la Seguridad Social será presentado la semana entrante tanto a los miembros de la coalición como a la oposición.

En el caso de los directores de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) del oficialismo luego de que el Parlamento tuviese que votar de forma grave y urgente un proyecto de ley para prorrogar por 48 meses el plazo de prescripción de las deudas hipotecarias del Ministerio de Vivienda y del Banco Hipotecario, Lacalle Pou reconoció “que se cometió un error”.

“Hay que aceptar los errores, porque si no se hace es la primera forma de no poder corregirlos. El problema fue un tema de tiempos, se tendría que haber hecho antes, pero se hizo en tiempo y forma. Como se decía cuando éramos chiquilines: tirón de orejas, no da para roja. Roja da si no hubieran presentado un proyecto y si no se hubiese podido enmendado esta situación”, sostuvo el presidente.

El artículo 463 de la Ley de Urgente Consideración (LUC) modificó el Código Civil, reduciendo de 20 a 10 años el plazo de prescripción de las deudas hipotecarias. La norma además fijó un plazo de dos años para que las prescripciones en curso comenzaran a consumarse.

Como la norma se aprobó en julio de 2020, ese plazo vencería por estos días. De no haberse encontrado una solución parlamentaria, la ANV podría haber enfrentado una pérdida cercana a los US$ 400 millones por unas 5.000 hipotecas que están por prescribir, según manejaron las propias autoridades de la ANV.

