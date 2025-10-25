Francisco, el elefante marino, sigue “perfecto” y piden más voluntarios para su cuidado

Locales

Francisco, la cría de elefante marino que nació en Piriápolis (Maldonado), sigue “perfecto” en la playa del balneario maldonadense en su decimoquinto día.

“La lluvia no es nada, no hay ni oleaje”, dijo a Montevideo Portal Richard Tesore, de SOS Fauna Marina, este sábado, sobre el mal tiempo de las últimas horas.

El activista, que pasó la noche en su vehículo para cuidar a la cría y su madre, explicó que un grupo de voluntarios está constantemente turnándose para vigilar a los animales. “Siempre estamos durmiendo acá”, comentó y añadió que desde Prefectura hacen guardia a partir de las 19:00 hasta las 3:00, mientras que ellos cubren el resto de las horas.

En tal sentido, a través de Instagram el líder de la ONG instó a que más personas se sumen a la causa: “Si alguien quiere venir a relevar…”, escribió en una publicación, donde se mostró madrugando al lado de la costa. “En un rato hay que dar mamaderas”, reza el texto.

Tesore mencionó que , en Villa Gessell, Argentina, otro ejemplar de elefante marino recién nacido fue abandonado por su madre. “Si bien no se descarta que el alejamiento haya sido producto de disturbios en la zona o de comportamientos naturales propios de la especie, tras casi 24 horas sin recibir asistencia materna, se resolvió intervenir para garantizar la supervivencia del ejemplar”, comunicó el municipio de dicha localidad.

Así, el activista aseveró en que “se puede hacer un paralelismo” con Francisco acerca de por qué necesita tanto espacio, y recordó que ambos animales tienen tres hectáreas de costa y “el triple” en el mar. “Estamos jugándonos todas las posibilidades de que esto salga bien”, enfatizó.

Finalmente, señaló que la madre debería permanecer en la costa “por lo menos 10 días más”, mientras que el cachorro podría estar otros dos meses o incluso más.

