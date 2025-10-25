Locales

Inumet cesó alerta por “persistencia de lluvias abundantes”, pero “monitorea la situación”

Montevideo Portal

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cesó la alerta amarilla por “persistencia de lluvias abundantes” que regía sobre gran parte del país este sábado.

Según el organismo, un sistema frontal afectaba al territorio nacional, por lo que se podrían generar lluvias, algunas puntualmente abundantes en “cortos períodos”.

La alerta se produjo dentro del período de vigencia de un aviso especial emitido por Inumet en la tarde del viernes.

Si bien el instituto sostiene que las condiciones atmosféricas “han mejorado en forma temporaria”, lo que determinó el cese de la advertencia vigente, de todas formas mantiene el monitoreo de la situación. “En caso de ser necesario, se emitirán nuevas advertencias meteorológicas”, concluyó Inumet.

Montevideo Portal