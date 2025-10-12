Nació cría de elefante marino en playa de Piriápolis; intendencia y Prefectura cercan zona

Locales

Montevideo Portal

Prefectura y la Intendencia de Maldonado custodian desde la noche del sábado una zona de la playa de Piriápolis donde un elefante marino hembra dio a luz a una cría sobre la costa esta mañana.

“Durante los próximos días se realizará una custodia total de ambos animales, impidiendo el ingreso a menos de 30 metros de éstos, ya que durante este período es sumamente importante cuidar el vínculo madre-cría, siendo indispensable no molestarlos durante su permanencia en playa”, informó Prefectura.

En esa línea, la comuna maldonadense señaló que esto se debe a que “existe el peligro de que la hembra abandone a la cría y esta no sobreviva”.

La madre está en un período de “lactancia exclusiva”, que dura aproximadamente 25 días. No obstante, este plazo termina de forma abrupta y precede el retiro de la madre de la costa.

Por otro lado, Prefectura puntualizó que “el cachorro destetado permanecerá en la playa varias semanas más, realizando incursiones al mar para aprender a obtener su alimento por sus propios medios”.

“El nacimiento de una cría de elefante marino en una playa urbana constituye un hecho inusual, dado que esta especie suele reproducirse en paraderos específicos, caracterizados por su aislamiento y condiciones ambientales favorables. Este acontecimiento es una verdadera maravilla de la naturaleza, que nos recuerda la importancia de cuidar y respetar la vida silvestre”, describió la intendencia.

Montevideo Portal