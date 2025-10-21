Locales

Francisco, la cría de elefante marino, sube 5 kg por día y “se nota cómo crece”

Montevideo Portal

Francisco, la cría de elefante marino que nació en Piriápolis (Maldonado), “sigue aumentando de peso” y “está en perfecto estado”, dijo Richard Tesore de SOS Fauna Marina a Montevideo Portal.

“Viene muy bien de salud, vamos bien”, dijo el activista.

Según señaló, la cría tiene en total unas 10 hectáreas para moverse, luego de que se armara un vallado para repeler cualquier molestia tanto para él como para su madre.

Respecto a la progenitora, Tesore acotó que va bajando de peso, unos 10 kg por día, que eso es “normal”. “Se la nota muy tranquila, muy serena”, añadió.

Francisco, por su parte, crece unos 5 kg por día, y “se nota cómo crece”, mencionó el líder de la ONG.

Finalmente, respecto al pronóstico de lluvias que se espera para el fin de semana entrante, Tesore se mostró con cautela. “Veremos cómo sigue, esperemos que no se desplacen más”, afirmó.

