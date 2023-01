Fernando Pereira visitó comité de Balneario Buenos Aires para hablar de “transformaciones”

Política

Montevideo Portal

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, realizó varios kilómetros este fin de semana para cumplir con una agenda de actividades políticas que primero lo llevaron de Maldonado a Rocha, al tiempo que el domingo regresó a Montevideo.

Pereira estuvo en la noche del viernes en el comité de base del Frente Amplio en Balneario Buenos Aires, próximo a la zona de Maldonado que suele elegir para pasar sus vacaciones. A través de su cuenta de Facebook, Pereira se mostró sentado entre los militantes y sostuvo que en el encuentro hablaron de “las transformaciones del futuro”. “Soplan vientos de cambio y la esperanza se está construyendo”, afirmó.

Hace 10 días, Pereira inició sus vacaciones en la zona de la laguna José Ignacio y, en otro posteo que realizó a través de Facebook, destacó que lo hizo “al igual que en los últimos años”. “Muchas veces, aun con estas gratuidades, igualmente es difícil de llegar, pero todo aquel que pueda que no lo deje de hacer, en un país donde nadie debería ser más que nadie”, escribió Pereira.

El verano pasado, una foto de Pereira en una playa de José Ignacio se viralizó en redes sociales, lo que llevó al dirigente a responder a las críticas. “Se preocupan de dónde tomo mis vacaciones, si voy a José Ignacio, que algunos consideran que no es para trabajadores o progresistas, a pesar de que desde hace años voy unos diez días a ‘La Azula, casa de amigos’, así se llama. Se equivocó la paloma no dije que me quedé en la casa de un amigo, la casa tiene ese nombre”, escribió.

En La Paloma y en Tristán Narvaja

Este fin de semana, la agenda política del presidente del Frente Amplio siguió el sábado en La Paloma, donde la oposición convocó un acto en que realizó distintas críticas al gobierno. Allí, también, Pereira dijo que una de las principales tareas de la fuerza política este año será la elaboración del programa de gobierno de cara a las elecciones de 2024.

“Ya aprendimos que hay que estar cerca de la gente. Ya aprendimos que hay que gobernar con la gente”, afirmó.

En su cierre, Pereira dijo que este fin de semana era su último día de licencia, y que desde el lunes retomará las funciones habituales al frente de la fuerza política.

Este domingo por la mañana, Pereira ya estaba en Montevideo, donde visitó la feria de Tristán Narvaja, un clásico paseo capitalino que el exidirigente sindical tiene por costumbre recorrer, según afirmó, hace 39 años.

Montevideo Portal