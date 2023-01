Fernando Pereira de vacaciones en José Ignacio: "Nadie debería ser más que nadie"

Política

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, inició sus vacaciones en la zona de Laguna de José Ignacio y, en un posteo que realizó a través de Facebook, destacó que lo hizo "al igual que en los últimos años" y que son "aguas de color único".

"Muchas veces aún con estas gratuidades, igualmente es difícil de llegar, pero todo aquel que pueda que no lo deje de hacer, en un país donde nadie debería ser más que nadie", escribió Pereira.

El verano pasado, una foto de Pereira en una playa de José Ignacio se viralizó en redes sociales y generó distintos comentarios de usuarios de Twitter contra el dirigente, lo que llevó al entonces presidente electo del Frente Amplio a responder a las críticas.

“Han dicho que estoy haciendo mis vacaciones y fui en total unas tres horas, ya que me quedo en una casa de madera en un Balneario que se llama Buenos Aires, muy tranquilo, de gente trabajadora y esforzada, lugar que disfrutamos mucho, ya que es casa de amigos”, dijo en primera instancia.

Sin embargo, tras más críticas, Pereira realizó una segunda aclaración, donde también se refirió a una casa que tiene en la zona.

“Se preocupan de dónde tomo mis vacaciones, si voy a José Ignacio, que algunos consideran que no es para trabajadores o progresistas, a pesar de que desde hace años voy unos diez días a ‘La Azula, casa de amigos’, así se llama. Se equivocó la paloma no dije que me quedé en la casa de un amigo, la casa tiene ese nombre”, escribió.