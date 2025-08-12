FA pide “respeto” tras “inadmisibles agresiones” a Cosse por acto de 100 años del Palacio

Política

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) emitió una declaración este martes en apoyo a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, tras la polémica por los festejos del centenario del Palacio Legislativo que implicarían un gasto de US$ 200 mil y sus dichos sobre la interna blanca.

“Esta conmemoración debe ser una instancia de unidad, celebración democrática y reconocimiento institucional por encima de cualquier diferencia partidaria o personal”, dice la misiva.

Según el oficialismo, “el centenario del edificio del Palacio Legislativo debe ser una oportunidad para celebrar la democracia, su historia y sus símbolos, con altura, respeto y sentido republicano”.

En ese sentido, la bancada frenteamplista lamenta haber “escuchado expresiones públicas irrespetuosas realizadas por representantes de uno de los partidos de la oposición que significan inadmisibles agresiones a la persona y a la investidura institucional” de la vicepresidenta.

Desde el Partido Nacional criticaron los dichos de Cosse sobre la interna nacionalista. “La vicepresidenta no debería opinar sobre la interna de otro partido. Llama la atención su preocupación por la del Partido Nacional cuando la cancelación fue resuelta por su propio partido debido a conflictos internos”, escribió el presidente del directorio, Álvaro Delgado.

Estas actitudes “contravienen el marco de valores de diálogo, conducta ética que debe guiar las relaciones interpartidarias”, asegura el escrito de los senadores del FA.

“Es por este motivo que hacemos un llamado al respeto de nuestra institucionalidad republicana, base de nuestro sistema democrático”, concluye.

