Cosse dijo que blancos “se abuchean entre ellos”, por eso “optan por criticar al gobierno”

Política

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, fue consultada este viernes en rueda de prensa sobre el aplazamiento de los festejos por el centenario del Palacio Legislativo, que se decidió en un marco de críticas del Partido Nacional, porque hubiese implicado gastos aproximados de US$ 200.000.

Si bien aclaró que “la oposición no es toda la misma”, aseguró que “hay tonos diferentes”. “Creo que el Partido Nacional tiene graves problemas internos. Lo lamento mucho, pero ellos mismos en la elección de su presidente han tenido abucheos; se abuchean entre ellos”, comentó la jerarca.

“Frente a una situación de una interna que no resuelven, vieron que a veces la mejor defensa es un buen ataque. Creo que, en ese marco de problemas internos que no han resuelto y que no resuelven su autocrítica porque se abuchean, optan por criticar al gobierno”, añadió.

A pesar de eso, también aclaró que esta situación no se da “en todo” el Partido Nacional porque hay figuras que “tienen otra actitud”.

“Los otros partidos —el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente— han tenido otra actitud y otro tono en todos los temas; creo que es un problema del Partido Nacional”, agregó.

Cosse dijo que lo “importante” en cuanto a este tema es que el sistema político “tenga la madurez suficiente para entender” que el aniversario del Palacio Legislativo no es “solo el aniversario de la construcción de un edificio”, sino que significa el aniversario de “un proceso que llevó adelante Uruguay”.