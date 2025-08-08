“Gastos faraónicos” y “autoritaria”: blancos contra Cosse por dichos de interna partidaria

Política

Dirigentes del Partido Nacional apuntaron contra la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, tras la polémica por los festejos del centenario del Palacio Legislativo por un gasto de US$ 200 mil y sus dichos sobre la interna blanca.

“La vicepresidenta no debería opinar sobre la interna de otro partido. Llama la atención su preocupación por la del Partido Nacional cuando la cancelación fue resuelta por su propio partido debido a conflictos internos. En el Partido Nacional las diferencias se resuelven con diálogo y unidad. Nuestra prioridad es construir una propuesta seria y responsable, enfocada en resolver los problemas de la gente”, escribió el presidente del directorio, Álvaro Delgado.

El senador Javier García tildó a la vicepresidenta de “autoritaria” y afirmó que “no soporta la crítica democrática”. “El Parlamento no es una monarquía. La vicepresidenta es una gastadora compulsiva de plata ajena. Todo lo que toca lo funde. Lo hizo con la Intendencia de Montevideo (pregúntele a Mario Bergara) y el Antel Arena; evitemos que lo haga con el Parlamento. Sus gustos por los gastos faraónicos no van con la austeridad republicana. Aunque no entienda que es austeridad”, escribió en su cuenta de X.

El diputado Juan Martín Rodríguez, quien comunicó a Cosse que la bancada blanca no participaría de los festejos que luego fueron suspendidos por el oficialismo, expresó: “Con su plata haga lo que quiera; con la de todos los uruguayos, aunque le disguste, ¡estará el Partido Nacional para controlarla!”.

En rueda de prensa, Cosse sostuvo que “la oposición no es toda la misma”, pero que “hay tonos diferentes”. “Creo que el Partido Nacional tiene graves problemas internos. Lo lamento mucho, pero ellos mismos en la elección de su presidente han tenido abucheos; se abuchean entre ellos”, comentó la jerarca.

“Frente a una situación de una interna que no resuelven, vieron que a veces la mejor defensa es un buen ataque. Creo que, en ese marco de problemas internos que no han resuelto y que no resuelven su autocrítica porque se abuchean, optan por criticar al gobierno”, añadió.

A pesar de eso, también aclaró que esta situación no se da “en todo” el Partido Nacional porque hay figuras que “tienen otra actitud”.

“Los otros partidos —el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente— han tenido otra actitud y otro tono en todos los temas; creo que es un problema del Partido Nacional”, agregó.

Cosse dijo que lo “importante” en cuanto a este tema es que el sistema político “tenga la madurez suficiente para entender” que el aniversario del Palacio Legislativo no es “solo el aniversario de la construcción de un edificio”, sino que significa el aniversario de “un proceso que llevó adelante Uruguay”.