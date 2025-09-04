Empresas pesqueras reclaman casi US$ 28 millones al sindicato por “actos ilícitos”

Judiciales

Una audiencia judicial se llevará a cabo el próximo lunes en el Juzgado de Paz de Conciliación a raíz de la demanda civil que presentó la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) contra el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar (Suntma) por “daños y perjuicios”.

El abogado de la CIPU, Guzmán Acosta y Lara, asegura que el sindicato incurrió en “abuso de derecho ocasionando severos daños a las empresas y personal no sindicalizado”.

Según el documento judicial del denunciante al que accedió Montevideo Portal, se sostiene que el Suntma cometió “actos ilícitos” que “atentan contra los derechos de las empresas, impidiendo el libre derecho a comercializar, producir, vender, circular y usar sus bienes de producción”.

“El primer hecho ilícito es el incumplimiento de convenio bipartito sin justificativo alguno; impedir el derecho a las empresas a ejercer libremente el derecho de propiedad, sobre sus bienes, impidiendo ejercer libremente el comercio, impedir circular libremente los trabajadores o ejercer una presión indebida, sobre los trabajadores que quieren trabajar, es un hecho ilícito, que avasalla el derecho al trabajo”, explica.

“Este accionar quedó en evidencia cuando el Suntma y sus dirigentes instalaron un contenedor que controla el acceso al puerto presionando a los trabajadores en forma indebida”, agrega el escrito.

La demanda reclama una “reliquidación” por los daños y perjuicios para seis empresas por un total de casi 28 millones de dólares.

Según indicó Acosta y Lara a Montevideo Portal, esta cifra no es “definitiva”, pues será “ajustada para la etapa posterior a la conciliación”.

