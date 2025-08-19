Empresas pesqueras demandaron al sindicato por “daños y perjuicios” a raíz del conflicto

Locales

La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) presentó una demanda civil contra el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar (Suntma) por “daños y perjuicios” a raíz del conflicto que el sector sufre desde fines de mayo.

En un comunicado, la gremial asegura que presentó la acción judicial hace 10 días, y añade que “refiere a un conflicto que para [ella] terminó” el pasado 9 de agosto.

Así, indica que a las 18:30 del pasado lunes 18 recibieron una convocatoria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en la que se convocaba a una reunión tripartita en la mañana de este martes. En tal sentido, los empresarios entendieron que reunirse “con esta dirigencia sindical sería legitimarla nuevamente como interlocutor válido y no lo es”.

“Tanto no lo es que hace unos días iniciamos el proceso de una demanda civil contra el sindicato por daños y perjuicios”, señala la publicación de X.

De esta manera, la CIPU enfatiza que “la prioridad ahora es trabajar” y asegura que el tiempo para dialogar “con los barcos trabajando” lo propuso hace 90 días y fue rechazado. “El daño está hecho y es muy grande. Ahora es tarde y no hay nada que dialogar con esta dirigencia sindical. Las prioridades son otras, muy distintas”, arremete la cámara.

No obstante, agradece “todas las gestiones” que se realizaron desde el MTSS y lamenta que “fueron infructuosas debido a la intransigencia sindical”.

“Desde las empresas hace 10 días que dimos el conflicto por finalizado y nos embarcamos en esta nueva travesía de refundar la pesca nacional. Con mucho gusto, después de que hayamos retomado la actividad, queremos reunirnos con las autoridades y equipos técnicos del ministerio para trabajar en las nuevas bases de la refundación de la pesca en materia de relaciones laborales, pero no lo haremos ahora con quienes han provocado esta situación, y solo lo haremos después de que otros aspectos de la actividad, que involucran decisiones de gobierno, se hayan encaminado”, finaliza el texto difundido.

