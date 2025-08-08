Política

ANP: rechazan planteo de Gandini para revocar préstamo de contenedor al Suntma en puerto

El director blanco en la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, planteó ante el directorio del ente revocar el préstamo de un contendor del que el sindicato de trabajadores del mar (Suntma) hace uso en el puerto Capurro y que pertenece al organismo.

Según informó Gandini, el directorio, reunido este jueves, rechazó su solicitud por dos votos a uno.

“En mayo, el Suntma le pidió a la ANP un contenedor prestado para instalar su sede en la entrada misma del nuevo puerto Capurro y, con mi voto y fundamento en contra, se concedió el préstamo y se volvió a instalar. Ayer, en medio de un largo y avanzado conflicto, propuse revocar ese préstamo, pero mi resolución perdió 2 a 1”, narró el exlegislador blanco a través de X.

Entre sus argumentos en la moción presentada, el nacionalista fundamentó que desde junio de este año el sindicato “resolvió implementar una medida de paro que ha afectado la operativa del sector pesquero, interrumpiendo tareas esenciales vinculadas al desembarque, procesamiento y distribución de productos”.

La medida, señaló el nacionalista, “afecta gravemente” los servicios portuarios, por lo que “comprometen la imagen y confiabilidad del puerto de Montevideo como plataforma logística”.

Gandini también apuntó que un contenedor de este tipo había generado “muchos problemas” en el pasado en el puerto, y señaló que la administración anterior, en manos del blanco Juan Curbelo, “lo sacó”.

“Ojalá el contenedor no sea, como antes lo fue, lugar de nuevos conflictos”, sostuvo.

