Cámara pesquera denunció que el sindicato ingresa tripulantes “solo para generar grescas”

A más de dos meses del inicio del conflicto que atraviesa el sector de la pesca, la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay denunció en redes sociales que el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) hace ingresar a algunos tripulantes a barcos únicamente con el fin de generar “hechos de violencia”.

En el marco de un conflicto en el que las reuniones tripartitas no prosperan, la CIPU compartió un video que muestra una pelea a golpes de puño entre dos hombres jóvenes arriba de una de las embarcaciones.

Mediante un extenso posteo en su cuenta de X, la cámara informó que mantuvo una reunión con la directora de la Dinara, quien les informó que a último momento había invitado al ministro de Trabajo, Juan Castillo, y al subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula.

“La reunión derivó en una agenda que no era la original, pero fue muy positiva para hacer un balance del conflicto y acordar trabajar juntos, las cámaras empresariales y los diferentes organismos involucrados, en los cambios que el sector precisa”, señala el comunicado.

La CIPU afirmó que en dicho encuentro sus representantes “desmintieron denuncias falsas” que el Ministerio de Trabajo había recibido y “compartieron pruebas de hechos de violencia que se han dado con algunos tripulantes”, que no forman “parte del rol de ningún barco” y son ingresados al puerto por el sindicato para “solo para provocar grescas”.

“Teniendo en cuenta todo lo sucedido en torno al conflicto, las empresas dejamos claro en la reunión que, en el capítulo de la refundación la pesca que refiere a las relaciones laborales, no será posible trabajar con la actual dirigencia del Suntma, con quien por lo que han provocado, la confianza está absolutamente quebrada”, agrega la comunicación.

