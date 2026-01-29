El Centro es donde hay “más cantidad de apuñalados” en la capital, según jefe de Policía

Policiales

El jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, se refirió en rueda de prensa a la violencia en el barrio Marconi y a los reiterados casos de apuñalamientos en el Centro de Montevideo, zona que las autoridades identifican como la que concentra “mayor cantidad de heridos de arma blanca” en la capital.

“Una de las principales preocupaciones que tenemos en la Jefatura respecto a esa zona está vinculada a las personas en situación de calle y a los cuidacoches”, señaló Lotito, indicando también que constituyen los principales reclamos de los vecinos ante las autoridades. “Una constante es que la mayoría de las personas heridas por arma blanca son gente en situación de calle, al igual que los autores”, explicó el jerarca.

En ese contexto, Lotito detalló que, en el marco de la Ley de Faltas, hace poco más de una semana la Policía inició un operativo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Intendencia de Montevideo (IM) para abordar esta problemática. “Solo con el trabajo policial no es suficiente. Nosotros actuamos retirando a las personas de los espacios públicos a partir de los reclamos de vecinos y comerciantes, y las trasladamos a los puntos de ingreso del Mides. Pero también necesitamos el compromiso de las demás instituciones con las que estamos coordinando para poder llegar a un bien común para toda la sociedad”, detalló Lotito.

Por su parte, el jefe de Policía también habló sobre los operativos realizados en el Marconi y a los episodios de violencia registrados las últimas semanas. “Nos preocupa el barrio Marconi porque ha sido uno de los barrios en los que últimamente hemos tenido la mayor cantidad de disparos con armas de fuego y de heridos también”, comentó Lotito.

El pasado 28 de enero, la Policía de Montevideo llevó adelante varios allanamientos en los que se incautaron una pistola Glock, dos motocicletas, cuatro teléfonos celulares, casi $12.000, entre otros objetos, además de la detención de dos personas que están a disposición de la Fiscalía. Por otra parte, un hombre de 30 años fue baleado por la Policía mientras realizaba disparos con un fusil de asalto.

Lotito mencionó que la problemática en el Marconi no es de ahora, sino que se arrastra desde hace varios años, y que su origen está en la disputa entre bandas criminales. “Creemos que existe un enfrentamiento entre grupos criminales que viene dándose como consecuencia de algunos homicidios: ocurre un homicidio en un grupo criminal y el otro toma represalias”, indicó.

En ese sentido, Lotito mencionó que la Jefatura de Montevideo, en conjunto con la Guardia Republicana y la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, patrullan diariamente la zona. “Estamos trabajando de forma inteligente con todas las direcciones”, detalló el jerarca.

