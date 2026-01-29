Brutal rapiña en pleno Centro: hombre apuñaló por detrás a un joven para robarle una torta

Policiales

Montevideo Portal

Un joven de 23 años resultó herido de arma blanca en la noche del miércoles en las inmediaciones de las calles Constituyente y Tacuarembó, en pleno barrio Centro de la ciudad de Montevideo, tras ser atacado repentinamente por un desconocido.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, un grupo de efectivos fue enviado al lugar luego de una llamada que alertaba sobre una persona herida en la vía pública. Al arribar, estaba la víctima con un corte próximo al glúteo, con sangrado.

El joven relató que caminaba por Constituyente llevando una torta de cumpleaños cuando fue sorprendido desde atrás por un hombre que, sin mediar palabra, le propinó una puñalada y le robó el objeto, para luego darse a la fuga en dirección desconocida.

La víctima acudió por sus propios medios a una clínica cercana al lugar del hecho, y desde allí se dio aviso al 911. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Maciel, donde fue diagnosticado primariamente como “herido de arma blanca”.

De acuerdo a la información policial, no hay cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior en la zona. El joven manifestó conocer al presunto autor del ataque, a quien describió como una “persona violenta de la zona”.

Montevideo Portal