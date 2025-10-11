Educación, Fiscalía y más: las reasignaciones al presupuesto que se votarán en Diputados

Política

La bancada de Diputados del Frente Amplio (FA) presentará una serie de reasignaciones al proyecto de Ley de Presupuesto Nacional en el marco de su discusión en el pleno de la Cámara baja.

Estas están vinculadas con la educación, ya que se dispondrán más recursos a la Universidad de la República (Udelar) y la Universidad Tecnológica (UTEC), pero también con distintos organismos del gobierno. “Son temas que sabíamos que íbamos a tener que buscar cómo resolverlos”, dijo en conferencia de prensa la diputada oficialista Ana Olivera.

Según indicó, se trata de $ 500 millones en total para todas estas reasignaciones.

Así, detalló que en concreto se destinarán $ 290 millones a la Udelar, de los cuales $ 60 millones irán destinados al Hospital de Clínicas. Para la UTEC se destinarán US$ 80 millones para “fortalecer la descentralización” al igual que con la Udelar. También se destinará dinero a dos parques industriales —uno en Pando, Canelones, y otro en Rivera—, al Instituto Clemente Estable, para que el Ministerio de Educación y Cultura y la Administración Nacional de Educación Pública destinen a la alfabetización en cárceles, para Cinemateca y el teatro independiente, listó Olivera, sin dar detalles del monto.

A su vez, se otorgarán $ 3 millones para la Junta de Transparencia y Ética Pública y $ 40 millones para Fiscalía General de la Nación; en el caso de este último, es para atender una “vieja reivindicación” de los fiscales, que es su “equiparación” con los jueces.

Si bien no se trata de una reasignación presupuestal en sí, también se detalló que se le dará “autonomía total” a la Suprema Corte de Justicia para que ya no tenga que pedir autorización al Ministerio de Economía y Finanzas “para determinadas transposiciones de rubro”, dijo la diputada frenteamplista.

En esta línea, se refirió a los recursos destinados a la violencia basada en género, discusión que se dio en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda en el marco del caso de Andrés Morosini, el hombre que raptó a sus dos hijos, de 2 y 6 años, y cuyos cadáveres fueron hallados en Río Negro el viernes 5 de setiembre. Al respecto, Olivera indicó que se iban a destinar recursos para fortalecer el sistema de tobilleras, pero desde el Ejecutivo se notificó que “en noviembre llegan nuevos dispositivos”, por lo que “en próximos días” el gobierno hará “una serie de anuncios” sobre este tema, dijo la diputada.

Por su parte, el diputado Mariano Tucci —quien presidió dicha comisión de la Cámara baja— se refirió a los acuerdos interpartidarios necesarios para aprobar el proyecto de ley, ya que el FA no tiene mayoría en Diputados.

El proyecto en general fue votado con votos del Partido Nacional y Cabildo Abierto; respecto a este último, afirmó que el oficialismo “va a acompañar” su propuesta de un aumento salarial al personal subalterno y también “algunos recursos para sanidad militar”.

Respecto a este ítem, Olivera acotó que esto no incrementa el presupuesto del Ministerio de Defensa ya que se realizará una reasignación interna de dicha cartera para destinar los fondos con esos destinos.

Finalmente, el presidente de la Cámara baja, Sebastián Valdomir, valoró que este paquete de reasignaciones “tiene que ver con las demandas planteadas” por varios de los actores a los que son destinados estos nuevos recursos. No obstante, los diputados oficialistas consideran que deben seguir “buscando formas de incorporar nuevas áreas de política pública que pueden ser mejoradas en las próximas jornadas”.

