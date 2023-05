Edila del FA comparó a Lacalle con “tuitero medio pelo” por dichos sobre conflicto lácteo

La edila frenteamplista Patricia Soria se sumó a las críticas al presidente Luis Lacalle Pou por calificar como “increíble” el conflicto que enfrenta a la dirección de Conaprole con el sindicato.

Según Soria, Lacalle Pou tuvo con sus comentarios una “actitud infantil, revanchista, digna de cualquier tuitero medio pelo y no de su investidura”.

La edila de Fuerza Renovadora afirmó a través de su cuenta de Twitter que esperaría del presidente un llamado el diálogo, pero que según su criterio lo que hizo Lacalle Pou fue “avivar la manija divisionista”.

A veces esperamos que el Presidente de todos y todas no avive la manija divisionista y apele al diálogo para buscar una salida a los conflictos.

Pero no, se planta con actitud infantil, revanchista, digna de cualquier tuitero medio pelo y no de su investidura. Y hablan de grieta https://t.co/8UgY8n7CrT