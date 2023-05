Silva: medida de paro en Primaria es “desproporcionada” y muestra “falta de sensibilidad”

Política

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública se refirió al paro de maestros pautado para este lunes en Montevideo por la Asociación de Maestros del Uruguay tras la muerte de una docente en la escuela 4 el pasado jueves.

En primer lugar, Silva manifestó su solidaridad con la familia de la maestra fallecida por lo que pasó. “Quienes hemos perdido a nuestra madre a temprana edad o hemos perdido un hijo sabemos de lo que se trata, así que mi solidaridad a su familia”, comenzó diciendo la autoridad de la educación, quien agregó que le parece “absolutamente desproporcionado” lo que está pasando y acusó al sindicato de tener “falta de sensibilidad” por hacer el paro. “Además, hay una relatoría de hechos que no es tal”, aseguró entrevistado en Primera mañana de radio El Espectador.

“Por eso estamos convocando a las 11 de la mañana a una conferencia de prensa con Olga de las Heras, directora de Primaria, para explicar a la población exactamente cómo fueron los hechos porque no todo vale. No está bien tomar un hecho tan desgraciado como esto para generar una situación, amparados en la falta de sensibilidad, de absoluta falta de sensibilidad”, expresó Silva.

El presidente del Codicen dijo que en estos momentos hay miles de niños, padres y madres que se vieron “sorprendidos” por un paro que se decretó un domingo, sin previo aviso, y que generó inconvenientes, por ejemplo, de alimentación. El integrante del Partido Colorado contó que, producto de las características de la medida, “no dio el tiempo para preparar lo que hacen los días de paro” para repartir la alimentación.

“Entonces, ¿saben lo que digo? No todo vale, no están bien estas cosas. Entonces, hay que informar a la población qué sucedió, qué fue lo que el colectivo docente pidió, cómo actuó Primaria y qué acciones se han llevado adelante y qué se pretende llevar adelante”, indicó, y acotó que la solicitud de suspender las clases el día del fallecimiento por parte del sindicato habla de un “desconocimiento de cómo funcionan las escuelas”.

“La situación estaba funcionando. Todos los niños, que son cientos, estaban en las clases. Habían ingresado, se comenzó a hablar el tema. La maestra, además, según lo que me informan, no falleció en la escuela como dijeron. No es cierto que falleció en la puerta de la escuela, se constató su fallecimiento en la mutualista, se la reanimó con la emergencia médica que concurrió [a la escuela]”, narró.

Finalmente, con respecto al paro, Silva expresó que las situaciones “no se resuelven así”, y menos, a su entender, cuando hay información de que Primaria “actuó correctamente”: “Por eso la conferencia de prensa para explicarle a la ciudadanía qué pasó”, sostuvo.

Los otros conflictos

Con respecto a la alta conflictividad en la educación, Silva aseguró que las medidas sindicales de los gremios de estudiantes y docentes “responden al mismo objetivo”: “Tratar de presentar ante la opinión pública como que hay un proceso de cambio educativo que tiene muchísimos problemas y que la opinión pública compre ese relato. Claramente no es así, nosotros hemos tenido algunas movilizaciones en cuatro liceos y los muchachos van de un liceo a otro y se van movilizando”, planteó.

Consultado sobre si efectivamente son las mismas personas las que se movilizan, el presidente del Codicen respondió afirmativamente: “Muchas veces son exactamente los mismos, basta recopilar las imágenes. Algún conocido estudiante del IPA, algunos de ellos que trascienden y van a las movilizaciones de los estudiantes de Secundaria”, afirmó.

“En mi opinión, claramente esto tiene una finalidad que es demostrar cosas que no son en la realidad. Además, los reclamos no tienen nada que ver con la reforma educativa, más allá de lo que viene hace décadas: el relato de la mercantilización, de la subordinación al mundo del trabajo, del imperialismo que quiere copar a la educación y que queremos generar súbditos del imperialismo y del mercado internacional”, añadió.

Más adelante, Silva opinó que “el objetivo” de estas personas que van de liceo en liceo movilizándose es “tratar de generar una movida desestabilizadora” del proceso de transformación y de cambio que se viene llevando adelante.

“No tengo duda que ese es el objetivo de muchos de los actores que están tras estas movilizaciones. Y no englobo a todos los gremios, sindicatos; no es así, pero digo que hay algunas de estas caras más visibles, estudiantes y docentes que tienen un objetivo último, que es pretender desestabilizar un proceso de cambio, que por suerte viene muy bien”, sentenció.