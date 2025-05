Desde el corazón: una mujer cantó “El adiós” a capella frente al féretro de José Mujica

Política

Montevideo Portal

Continúan este jueves los cortejos fúnebres del expresidente José Pepe Mujica, fallecido el pasado martes. El Palacio Legislativo amaneció con largas filas fuera de sus puertas, con personas de todas las edades que se acercaron para dar el último adiós al exmandatario.

El Palacio Legislativo abrió sus puertas este jueves sobre las 10:00 para el segundo día del velatorio. Así, cada persona pudo acercarse al féretro y despedirse del exdirigente frenteamplista.

En un momento, una mujer se paró frente al ataúd y comenzó a cantar, a capella, la canción “El adiós”, del grupo español Amigos de Gines. El momento fue captado por varios de los canales televisivos que transmitían en vivo la jornada.

“Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va y va dejando una huella, que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas, por favor. No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós”, reza la letra de la canción.

La mujer, con una bandera del Frente Amplio como pañuelo alrededor del cuello, hizo la señal de la cruz al terminar su entonación, y luego se marchó, dejando espacio a los que estaban detrás suyo en la fila para despedirse de Mujica.

Una vez culminado el velatorio, el cuerpo de Mujica será cremado y sus cenizas —tal como él mismo lo solicitara— se depositarán bajo un árbol de su chacra, el mismo sitio en el que está enterrada Manuela, la perra de tres patas que adoptó y de la que cuidó durante años.

Montevideo Portal