Da Silva respondió a Metediera ante denuncia por multas: “Estado angurriento y sediento”

Política

El senador del Partido Nacional (PN) Sebastián Da Silva salió al cruce luego de que el director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, anunciara que desde el organismo analizan una posible denuncia contra el legislador por “incitar” a la población a no pagar multas.

La polémica se da luego de que se diera a conocer que el Congreso de Intendentes busca volver a vincular el pago de las multas con el de la patente, de modo que quienes tengan infracciones impagas no puedan abonar el tributo.

Al conocerse esta iniciativa del Congreso de Intendentes, el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) anunció que, a partir de marzo, el pago de la patente tendrá un descuento de hasta 50% y volverá a darse en conjunto con las multas de tránsito.

En primera instancia, Da Silva cuestionó la iniciativa: “No pagues las multas porque, para limpiar su culpa, en marzo te van a rebajar las multas al 50%”. “Parece joda que un senador esté dando estos consejos, pero es la única forma de pararse firme al avasallamiento estatal”

Ante esto, Metediera anunció que desde Unasev analizan “qué tipo de responsabilidad jurídica puede incurrir el senador Da Silva”, por lo que podría haber consecuencias.

El nacionalista volvió a responder: “El Estado preocupado por un senador que llama a la más linda de las libertades. No se preocupa por el que reparte pollos, por el que maneja una camioneta de escolares, por el jubilado incauto que tiene que dejar la mitad de la jubilación por pasarse 7 kilómetros”.

Agregó que su accionar no tiene responsabilidad jurídica, ya que buscó “advertirle a los ciudadanos que tienen una ley que los protege del Estado angurriento y sediento del esfuerzo ciudadano”.

Por último, afirmó que Metediera “tiene que analizar por qué fallecieron más personas en accidentes de tránsito en su primer año de gestión” y no presentar el tema “como un reclamo republicano”.

