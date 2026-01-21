Unasev analiza denuncia contra Sebastián Da Silva por “incitar” a no pagar multas

Política

El director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, anunció que desde el organismo analizan una posible sanción en contra del senador del Partido Nacional (PN) Sebastián Da Silva, quien había recomendado a los contribuyentes no pagar multas tras la implementación del nuevo sistema.

El Congreso de Intendentes trabaja para “corregir” la medida adoptada por el anterior gobierno, liderado por el expresidente Luis Lacalle Pou, la que “despegó el pago de las multas de tránsito de la patente”, anunció el jefe comunal de Montevideo, Mario Bergara, el pasado 9 de enero.

Los intendentes buscan volver a vincular el pago de las multas con el de la patente, de modo que quienes tengan infracciones impagas no puedan abonar el tributo. La medida apunta a revertir el cambio aplicado en 2024, cuando —a impulso de Da Silva y Rodrigo Blás— se habilitó que la patente pudiera pagarse aun con sanciones pendientes.

Al conocerse esta iniciativa del Congreso de Intendentes, el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) anunció que, a partir de marzo, el pago de la patente tendrá un descuento de hasta 50% y volverá a darse en conjunto con las multas de tránsito.

Ante esto, Da Silva salió al cruce: “No pagues las multas porque, para limpiar su culpa, en marzo te van a rebajar las multas al 50%”. “Parece joda que un senador esté dando estos consejos, pero es la única forma de pararse firme al avasallamiento estatal”, expresó a continuación.

En la tarde de este miércoles, Metediera anunció a través de una publicación en la red social X que desde la dirección jurídica de la Unasev analizan “qué tipo de responsabilidad jurídica puede incurrir el senador Da Silva”.

Esto se debe a que el legislador nacionalista “incita a los ciudadanos al incumplimiento de leyes vigentes”, argumentó el exintendente de Canelones.

“Con el agravante que juró dar cumplimiento a la Constitución de la República, en un estado de derecho”, sentenció Metediera en la publicación.

