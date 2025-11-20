Política

Da Silva contra Viera por pedir subsidio: “Cambia la teta del Estado por la de la vaca”

El directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) recibió una solicitud por parte del expresidente Eduardo Viera, que renunció el 29 de mayo después de haber asumido a su cargo el 1° de marzo, para cobrar un subsidio equivalente al 85% del total de haberes del cargo en actividad por el triple de tiempo ejercido.

Fuentes del organismo señalaron a Montevideo Portal que aún no se aprobó la solicitud, que irá a votación; estiman que el veredicto no conceda el pedido a Viera, quien dejó el INC por la incompatibilidad entre su rol en el instituto y su condición de colono.

El senador Sebastián Da Silva cuestionó el pedido del expresidente de Colonización. “Viera cambia la teta del Estado por la de la vaca. Trabajó 50 días y está pidiendo subsidio por seis meses”, dijo el legislador nacionalista al periodista Leonardo Sarro.

“Volvió el Frente Amplio. Se acuerdan del emocionado Eduardo Viera que se gastó US$ 32 millones y medio en una estancia. ¿Aquel que despidieron por violar la constitución? Bueno, trabajó 50 días, y ahora pidió el subsidio por 6 meses. Parece broma, pero la realidad es bastante más patética”, escribió en su cuenta de X.

El pedido de Viera se enmarca en el artículo 5 de la ley 15.900, que establece lo siguiente: “Los titulares de los referidos cargos que no hubieren configurado causal jubilatoria anticipada al momento de desvinculación de los mismos tendrán derecho a percibir durante un período equivalente al triple del que ocuparon aquellos y hasta un máximo de un año a contar desde la fecha del cese en los mismos, un subsidio equivalente al 85% del total de haberes del cargo en actividad”.

De acuerdo con la ley, el subsidio “estará sujeto a montepío, será servido por el organismo donde se hubieran prestado tales servicios y el período de su percepción se computará a todos los efectos como tiempo trabajado”. En tanto, el reingreso a la Administración Pública del beneficiario significará el cese automático del derecho a continuar percibiéndolo.

Al renunciar, dos meses después de haber asumido, Viera reiteró el “orgullo” que siente de ser colono. “El instituto es un orgullo para los uruguayos”, recalcó. “Mi función es la de defender ese sector de productores, cuidar la herramienta. Lo último que quiero es que se perjudique al INC y que se perjudique al gobierno”, manifestó Viera, por lo que tomó la decisión de “dar un paso al costado”. “No voy a cambiar ser colono; es de los orgullos más grandes”, sentenció.

“La decisión la tomo para beneficio de todos los productores y que no se siga manoseando la herramienta de Colonización”, enfatizó Viera. El INC fue foco de la polémica desde el pasado 14 de mayo, cuando el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, anunció la compra de 4.000 hectáreas en Florida “en honor” al expresidente de la República, José Mujica. Desde entonces, tanto la oposición como otros actores, como la Asociación Rural del Uruguay (ARU), cuestionaron la decisión del Ejecutivo de comprar la estancia María Dolores por US$ 32,5 millones.

Desde el oficialismo se defendió la compra del terreno e incluso el propio INC reveló el objetivo de la compra: “Desarrollar una colonia lechera de referencia nacional”.

En medio de la polémica, Viera aseveró que tenía “total respaldo del gobierno” por ser colono, luego de que el senador colorado Robert Silva pidiera su renuncia porque, a entender de varios dirigentes de ese partido, viola la Constitución. “Soy orgullosamente colono: lo dije cuando asumí en este mismo recinto”, dijo en ese momento en rueda consignada por el periodista Leonardo Sarro.

“Para estar seguro en su momento, me asesoré jurídicamente por el famoso artículo 200 de la Constitución, el cual dice que nada tiene que ver, porque no soy funcionario, sino que soy un arrendatario”, aseguró tras una conferencia de prensa en la que el viceministro de Ganadería, Matías Carámbula, admitió que la compra se dio desde la “perspectiva político-ideológica” del gobierno.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, había opinado que Viera no podía “seguir más en situación de colono”. “Después de esto debería dar un paso”, agregó, aunque reconoció que “se ha hecho todo por derecha”. De todas formas, Sánchez fue por un camino contrario y afirmó que no debería dejar de ser colono.

Días después, Orsi volvió a expedirse sobre el tema y ratificó que Viera debería “hacer un paréntesis en su vida como colono”.

Más allá de la polémica, está previsto que Viera y Fratti vayan el próximo lunes 2 de junio al Parlamento por la compra de la estancia.