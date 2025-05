Política

“Viola la Constitución”: colorados piden renuncia del presidente del INC, Eduardo Viera

En medio de la polémica que se desató después de que, durante el cortejo de José Mujica, el secretario de Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez, anunciara que el Instituto Nacional de Colonización (INC) compró 4.000 hectáreas para homenajear al expresidente, Robert Silva pidió la renuncia de Eduardo Viera, que dirige el organismo.

De acuerdo con el excandidato a la Presidencia por el Partido Colorado, el director del organismo también es colono, por lo que “debe renunciar porque viola la Constitución de la República”.

“El artículo 200 establece que ‘tampoco podrán los miembros de los directorios [...] de los Entes Autónomos [...] ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a la que pertenecen’”, agregó el senador colorado en su cuenta de X.

En rueda de prensa, el expresidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública sostuvo que “existe una incompatibilidad entre ejercer y desarrollar una actividad que directa o indirectamente se relacione con el organismo que se dirige”.

“Nos acabamos de enterar de que el presidente de colonización es colono, lo cual no se dijo en el currículum que se nos presentó cuando votamos la venia. Es una situación grave, no solo por el hecho que se está generando, sino por la eventual nulidad de todas las decisiones que se adopten por una persona que no cumple los requisitos para estar en el cargo”, expresó Silva.

Según informó El Observador, Viera tiene un expediente abierto en el INC debido a que no presentó los aportes al BPS ni tampoco el final de obra de una construcción que llevó a cabo en San José, tras haber solicitado un crédito por ser colono.

En la misma línea, en diálogo con radio Universal, el senador Sebastián da Silva apuntó el pasado lunes contra Viera, y afirmó que “no está al día con sus obligaciones como colono” y que le “debe plata” al organismo. Según el senador, el caso de Viera es “parecido” a la situación del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, quien no regularizó su casa de verano en Solís (Maldonado).