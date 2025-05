Política

Ganadería admite “perspectiva política-ideológica” en compra millonaria de campo del INC

Montevideo Portal

El presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Eduardo Viera, y el viceministro de Ganadería, Matías Carámbula, brindaron una conferencia conjunta al mediodía de este martes 20 de mayo para explicar la compra de 4.404 hectáreas del INC en Florida por un monto de US$ 32,5 millones.

Carámbula comenzó destacando que “en los 15 años del gobierno del Frente Amplio, del 2005 al 2020, se revitalizó, se relanzó y se proyectó al INC como el órgano público que entiende cuatro pilares centrales que recogen esa historia”.

En este sentido aludió a “la tierra desde el sentido de la soberanía, territorial y alimentaria”, luego a “una perspectiva de una distribución de la renta del sector agrícola más justa”, como tercer punto apuntó a valorizar la producción familiar a través de la “política pública”. Finalmente consideró que se debe “incorporar en el debate y en el contexto actual” la “generación de bienes públicos”.

“Esta es una inversión en tierra que es un patrimonio y un valor del Estado que indudablemente permanece en el tiempo”, dijo Carámbula.

En este punto admitió que la compra se da desde la “perspectiva política-ideológica” del gobierno. “Basada en los principios artiguistas, recogiendo también los aportes del batllismo y también del nacionalismo”, detalló.

“Indudablemente es importante que el debate político y el debate con las organizaciones sea desde esa mirada: primero de la discusión central sobre el lugar de la tierra en esta sociedad y en este país. Basado en esos cuatro pilares”, expresó.

En cuanto a números, indicó que hoy hay 3.500 unidades de producción vinculadas con el INC, que implican a más de 5.700 familias “que viven o están vinculadas con la política de tierras del Estado a través del INC”.

“La tierra que tiene en propiedad o uso el instituto es más o menos el 3% de la superficie del Uruguay” e implica al “20% de las unidades de producción familiar”.

“Lo que hoy en día hace vigente y justifica la adquisición de este inmueble es que hoy en día hay más o menos 700 familias que se postulan como aspirantes a colonas”, expresó Carámbula.

Con respecto a la lechería, dijo que Uruguay exporta el 70% de su producción de leche y que esto significa US$ 850 millones en ingreso de divisas por la exportación lechera.

En su turno, Viera dijo que “una de las grandes preocupaciones que siempre” tuvo el INC es “el poco conocimiento que hay en la sociedad, lo poco que se sabe y lo poco que se hablaba del Instituto”.

Sobre la compra del terreno, Viera afirmó: “Entendimos que era una oportunidad inmejorable, que estaba en una zona clave, en plena zona lechera, con todas las condiciones del suelo”.

Asimismo, narró que “las gremiales de productores” llamaron al Instituto “desde el primer día” sugiriéndoles “esta compra”.

También justificó la adquisición al afirmar que “lo que hoy está faltando en las industrias lácteas es materia prima”: “Tenemos industrias lácteas cerradas, comprometidas, trabajadores en seguro de paro”.

“Eso nos pareció que era argumento más que suficiente para hacer uso de la compra bajo el Artículo 35 de la Ley de Colonización”.

Por último, aludió a que el proyecto fue evaluado y aprobado por “equipos técnicos del INC” y “privados”.

