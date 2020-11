Cruce entre exdirectora de Calle del Mides y actual jerarca por contratos de trabajadores

Política

El Ministerio de Desarrollo Social está siendo foco de varias críticas en los últimos días por diferentes asuntos. En primer lugar, los trabajadores reclaman un atraso de casi cinco meses de sueldo y, además, legisladores del Frente Amplio criticaron que la Ley de Presupuesto quinquenal es insuficiente para llevar a cabo políticas sociales.

Las autoridades se defendieron de ambas críticas. Sobre el poco presupuesto, critica realizada por el senador frenteamplista Daniel Olesker, el subsecretario del Mides, Armando Castaingdebat, dijo que lo que se busca es cambiar el modelo de trabajo y que si se mantuviera el sistema de trabajo anterior estaría de acuerdo con las críticas.

Con respecto a los "atrasos" salariales en su cartera, el subsecretario explicó que se dieron, entre otros motivos, porque "la prioridad estuvo por otros lados". Dijo que "hay un montón de cosas" que sucedieron, entre otras, "la particularidad de contrataciones que tiene el ministerio, el proceso de transición de cambio de autoridades y la complejidad de algunos contratos". "Agregado a que los tiempos... la prioridad estuvo por otros lados, en el Ministerio de Economía tratando de funcionar. Muchos de esos contratos iban en lo que era el paquete COVID, que lleva tiempos especiales", apuntó el subsecretario.

Ahora se produjo un nuevo problema en la cartera que tiene que ver con la desvinculación de trabajadores que tenían sus contratos vencidos y que tendrían que ser renovados. Este conflicto, junto al atraso en los salarios, llevó a que la Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (UTMIDES) a movilizarse frente al ministerio junto a COFE.

Sobre este tema se manifestó en Twitter la diputada del Frente Amplio Micaela Melgar, exdirectora de Calle del Mides, quien escribió que profesionales con años de experiencia fueron "echados solo para mostrar poder". Sin embargo, agregó que la tristeza, si es compartida, "se vuelve rabia que cambia vidas". "Van a ver", concluyó.

Hoy fue desolador. Profesionales con años de experiencia; algunos directamente los mejores en su área, echados solo para mostrar poder.



Pero la tristeza, si es compartida,

se vuelve rabia que cambia vidas. Van a ver. — Mica Melgar (@MicaMelgar) November 21, 2020

Por su parte, el director de Secretaria del Mides, Nicolás Martinelli, le contestó a través de la red social Twitter. "Mica: no hace falta mentir (se te está haciendo costumbre. El Mides no 'echó' a nadie. Son contratos q ustedes hicieron antes de irse q no serán renovados. Tampoco necesitamos echar a nadie para demostrar poder, mucho menos amenazar. Cree el ladrón que todos son de su misma condición", respondió el jerarca.

Mica: No hace falta mentir (se te está haciendo costumbre).

El Mides no “echó” a nadie. Son contratos q Uds hicieron antes de irse q no serán renovados.

Tampoco necesitamos echar a nadie para demostrar poder, mucho menos amenazar. Cree el ladrón q todos son de su misma condición https://t.co/mjRaqTsHS6 — Nicolas Martinelli (@Ni_Martinelli) November 22, 2020

