Caso Moisés: la Justicia fijó nueva audiencia para definir medidas cautelares

Montevideo Portal

La audiencia en la que se definirá si Moisés Martínez continúa cumpliendo prisión domiciliaria o retorna a la cárcel mientras aguarda la resolución del Tribunal de Apelaciones tiene nueva fecha, después de que la instancia prevista para el 7 de mayo fuera suspendida debido a que el condenado a 12 años de prisión por el homicidio de su padre se encontraba internado.

El joven de 28 años sufrió el pasado viernes 1 de mayo un intento de autoeliminación que provocó que fuera internado en el Hospital Pasteur, luego de recibir los primeros auxilios en una policlínica.

Ante esta situación, su defensa, el abogado Rodrigo Rey, solicitó la suspensión de la audiencia al considerar que la prioridad debía ser la salud mental de Martínez.

Aunque en un primer momento la Justicia rechazó el planteo, finalmente terminó accediendo al pedido de la defensa.

Este viernes se confirmó que la audiencia en la que se determinará si el condenado incumplió las condiciones del arresto domiciliario se llevará a cabo el próximo martes 12 de mayo, informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal con fuentes del caso.