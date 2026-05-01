Policiales

Moisés Martínez se encuentra internado en estado grave por un intento de autoeliminación

Montevideo Portal

Moisés Martínez, el joven de 28 años que se encuentra en prisión domiciliaria luego de matar a su padre de 15 tiros, intentó quitarse la vida y se encuentra en estado grave.

En mayo de 2025, el hombre asesinó a su padre —quien tenía un largo historial de abusos contra miembros de su familia—, por lo que el pasado 8 de abril fue condenado por la Justicia a 12 años de prisión.

Pese a ello, su defensa logró en una audiencia que mientras continúe el proceso judicial, Martínez pueda cumplir con prisión domiciliaria.

Este viernes, el joven intentó quitarse la vida, por lo que fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, donde se encuentra internado en estado delicado, informó el periodista Diego Martini Lemos y confirmó Montevideo Portal.

Línea Vida: 0800 0767 *0767.

Línea de apoyo emocional: 0800 1920.

Funcionan durante las 24 horas, todos los días del año, sin importar a qué prestador de salud esté afiliada la persona que consulta.

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