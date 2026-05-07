Suspenden audiencia de Moisés Martínez: “Lo importante es la salud mental”, dice defensa

La Justicia suspendió la audiencia prevista para este 7 de mayo en la causa contra Moisés Martínez, el joven que asesinó a su padre después de enterarse de abusos sexuales sistemáticos dentro de su núcleo familiar, confirmó su abogado, Rodrigo Rey a Montevideo Portal.

En esa instancia, el indagado debía asistir a una nueva audiencia, donde iba a tratarse si incumplió con el arresto domiciliario y las medidas preventivas que debe cumplir hasta que el Tribunal de Apelaciones determine su fallo.

Su defensa había solicitado una prórroga para postergar la audiencia, pero la Justicia no hizo lugar al pedido. Días atrás, Martínez, de 28 años, que fue condenado a 12 años de prisión, estuvo internado en el Hospital Pasteur después de un intento de autoeliminación.

“Lo central, lo que demuestra esta decisión, es que lo importante es la salud mental de Moisés. Lo que pasó fue grave. Él está manifestando voluntad de recuperarse”, dijo Rey en diálogo con El País.

Martínez se encuentra en arresto domiciliario luego de que su defensa apelara el fallo de primera instancia de la Justicia. Al condenado se le aplicó un doble método de control: la colocación de una tobillera electrónica y una baliza, lo que permite que la Policía tenga un mayor detalle en caso de incumplimiento.

En un comunicado difundido por sus abogados, se aborda el tema de que Martínez incumplió el arresto en su casa, por lo que la Fiscalía pidió una audiencia que se celebrará este jueves. Allí se puede decidir que el hombre vuelva a prisión efectiva mientras espera el fallo del tribunal de apelaciones.

“Los registros de UTE fueron comunicados judicialmente con fecha 28 de abril, informándose el inicio del trámite dentro de las 48 horas posteriores a la audiencia, lo que da cuenta de una actuación diligente. Asimismo, se presentó la documentación correspondiente ante el Juzgado y se informó a Dinama que el domicilio contaba con las condiciones necesarias para la colocación de la baliza”, indica el comunicado.

Más allá de esto, el texto aclara que los dispositivos estuvieron conectados en todo momento. “Estos aspectos serán debidamente explicados en audiencia. No obstante, se considera importante señalar que la prioridad en este momento es la salud mental de Moisés”, acota el comunicado.

Sobre esto último, indica que el hombre “se encuentra atravesando un estado de salud mental delicado y actualmente permanece internado en el Hospital Pasteur tras la ingesta de medicación en cantidades elevadas”.

“Desde su salida del centro penitenciario, ha presentado un cuadro de alta ansiedad, significativa angustia y desajustes vinculados a lo vivenciado”, sostiene el texto.