Caso Moisés: la Justicia no dio lugar a pedido de la defensa para aplazar audiencia

Montevideo Portal

Moisés Martínez fue dado de alta luego de estar varios días internado y este jueves afrontará una nueva audiencia en la que se analizará si continúa con prisión domiciliaria o esperará el fallo del Tribunal de Apelaciones en la cárcel.

El joven de 28 años condenado a 12 años por haber asesinado a su padre en mayo del año pasado sufrió, el pasado viernes, un intento de autoeliminación que provocó que fuera internado en el Hospital Pasteur luego de recibir los primeros auxilios en una policlínica.

Este 7 de mayo, deberá asistir a una nueva audiencia, donde se tratará si incumplió con el arresto domiciliario. Su defensa, a cargo del abogado Rodrigo Rey, había solicitado una prórroga para postergar la audiencia, pero la Justicia no hizo lugar al pedido.