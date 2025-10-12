Policiales

¿Quién es Pablo Laurta, detenido por matar a su ex y a su exsuegra y secuestrar a su hijo?

Montevideo Portal

El uruguayo Pablo Laurta, quien asesinó a su expareja y a su exsuegra y se dio a la fuga con su pequeño hijo de 5 años en el barrio Villa Serrana, en Córdoba, tenía un cierto perfil público por ser parte y fundador del grupo antifeminista Varones Unidos en Uruguay.

Laurta tenía denuncias previas por violencia de género. De acuerdo con el relato de allegados, la familia había vivido en Uruguay hasta que su ex Luna Giardina, de 29 años, decidió escapar con su hijo hacia Argentina, tras un intento de estrangulamiento por parte de su pareja. La mujer contaba con un botón antipánico, pero no llegó a activarlo al momento del ataque.

Desde Varones Unidos, el hombre acusaba a Giardina de “secuestrar” a su hijo.

Según su página web, en Varones Unidos consideran “necesario incorporar la perspectiva masculina a las discusiones de género”. “Las mismas actualmente dejan de lado graves problemáticas que afectan mayormente o con características especiales al sexo masculino: suicidios, fraude parental, aislamiento social, discriminación judicial, pornografía, misandria, indigencia, accidentalidad laboral, entre otras”, suman.

Entre sus objetivos está “la promoción de la fraternidad y el mutuo aprecio entre las personas del sexo masculino y el femenino, para acercarnos a la armonía entre los sexos”.

El hombre, que fue detenido en el hotel Berlín, en el centro de Gualeguaychú, donde se encontraba junto al menor, se presentaba como empresario de medios digitales, y tenía una compañía desde 2010 que brindaba asesoría en contenidos digitales llamada VContenidos.

Oriundo del Paso Molino, el 28 de abril de 2022, como parte de Varones Unidos, participó de una ponencia en el Palacio Legislativo, en la que, entre otros, se encontraban la legisladora Elsa Capillera y el escritor y abogado Hoenir Sarthou.

En la charla, titulada “Informatización y Democracia - Desafíos a los Derechos y Libertades Informativas”, Laurta comenzaba explicando por qué deberían “prestarle atención a lo que tiene para decir este muchacho peludo, barbudo con pinta de talibán”, en referencia a él mismo.

En su perfil de Facebook lleva años compartiendo contenido vinculado con el mundo libertario y en contra del feminismo, y en contra de las presuntas denuncias falsas de mujeres a varones por violencia de género.

Por ejemplo, un titular del medio despiertamedia.com que reza: “Trump no es misógino y te lo demuestro”.

En su discurso planteó lo que considera que hoy se da en cuanto a la “resignificación neomarxista” de la democracia. De acuerdo con Laurta, hubo un “cambio” y se pasó al concepto de la democracia “como un ring, como un espacio de lucha sin cuartel entre subgrupos definidos por la resignificación neomarxista mediante la generalización de la dicotomía fundamental del marxismo entre proletarios oprimidos y burgueses opresores”.

“Entonces ahí vemos la generación de toda una serie de dicotomías: las mujeres oprimidas y los hombres opresores; las personas trans oprimidas, las personas cis opresoras; los gordes oprimidos, y las personas con cuerpos hegemónicos opresores. Y llegamos hasta el extremo ahora de tener a los animales oprimidos y a los humanos opresores”, criticó.

Según el ahora detenido, “lo que determina cuán buena es la democracia de acuerdo con la cuota de poder que tienen los grupos definidos como oprimidos”.

“Esto tiene una influencia en la forma en la que usamos las redes sociales y el grado de polarización”, indicó.

El caso está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del segundo turno de Córdoba, que investiga a Laurta por doble femicidio y secuestro.

Laurta permanece detenido a disposición de la Justicia cordobesa. El niño, en tanto, fue trasladado a un centro de contención y se encuentra acompañado por profesionales.

Montevideo Portal