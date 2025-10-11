Policiales

Dos niñas uruguayas murieron en un incendio en iglesia de Córdoba; eran de Barros Blancos

Dos niñas uruguayas, una de un año y medio y otra de cinco de familias distintas, murieron este sábado de tarde en un incendio que se desató en una iglesia evangélica en el barrio Villa Serrana de Córdoba, en Argentina.

Según informó el medio La Voz de Córdoba, el fuego se inició mientras unas 80 personas participaban de una actividad religiosa en el templo. Las menores pertenecían a una comunidad religiosa de la localidad canaria de Barros Blancos llamada "Un nuevo amanecer con Jesús".

Las niñas se encontraban en una zona del predio que funcionaba como dormitorio, contigua al salón principal, cuando las llamas avanzaron rápidamente y les impidieron salir.

Pese a la intervención inmediata de los bomberos, no fue posible rescatarlas con vida. Además, dos mujeres adultas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud cercanos.

Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores informaron a Montevideo Portal que la delegación se encuentra siendo trasladada y que las autoridades argentinas se van a comunicar a la brevedad con el cónsul uruguayo.

En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos, efectivos policiales y personal de Defensa Civil, que lograron evacuar al resto de las personas que estaban dentro del edificio.

Las causas del incendio aún no fueron determinadas. Los peritos trabajan para establecer si se trató de un accidente eléctrico o si hubo otro factor que provocó el fuego.

