Carolina Ache pasó factura a Ciudadanos: “Duros con los de abajo, tibios con el de arriba”

Cuando Carolina Ache Batlle presentó su renuncia como vicecanciller el 19 de diciembre de 2022, explicó los motivos en una carta que le entregó personalmente al presidente Luis Lacalle Pou en Torre Ejecutiva. “La circunstancia que el sector Ciudadanos del Partido Colorado esté actualmente evaluando la posibilidad de retirarme la confianza, determina que venga a presentarle mi renuncia al cargo de subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores”, expresa en la misiva la dirigente del Partido Colorado que lidera la Agrupación 919. Horas después, renunció también a Ciudadanos. Cinco semanas después, este jueves, Ache publicó un tuit que alude ineludiblemente al sector que lidera el ministro de Ambiente, Adrián Peña: “Duros con los de abajo, tibios con el de arriba”.

Ache publicó el mensaje horas después de que el Semanario Búsqueda informara que Peña obtuvo título universitario en 2022, pero lo detentó al menos desde 2015. Además, firmó documentos como licenciado en Administración de Empresas cuando no lo era, y también dijo serlo u omitió corregir a quienes así lo presentaban.

Peña reconoció este miércoles que se trató de un “error” y que habló del tema con el presidente Lacalle. “Lo primero que me interesa aclarar es que se trata de una carrera que concursé en su momento. Esto fue hace muchos años, y lo que me quedó pendiente fue la defensa de la tesis. Pasaron los años, me dediqué a la actividad privada y más tarde a la actividad política. Nunca defendí esa tesis. Sí tuve interés de hacerlo en el último tiempo para culminar ese ciclo y finalmente aprobé la defensa de la tesis”, justificó el ministro, que se tituló como licenciado en 2022.

Tras el reconocimiento del error por parte de Peña, Ache publicó el mensaje que recuerda a la última columna del exsenador Pedro Bordaberry, en la que apunta contra Ciudadanos. “A pocos parece importarles que el canciller [Francisco Bustillo] sabía que [Sebastián] Marset era narcotraficante. Tampoco que mintió en la interpelación en el Senado cuando dijo que no sólo él, sino que nadie en Cancillería lo sabía. ¡Cuando lo sabía!”, señaló Bordaberry en su columna publicada el último domingo en El País.

De inmediato, el exsenador aludió a dirigentes colorados y a la renuncia de Ache al Ministerio de Relaciones Exteriores. “El asunto es llamativo en el caso de los compañeros de partido de la ex subsecretaria. Se llenaron la boca diciendo que habían elevado la vara ética de la política y por ese motivo no estaban de acuerdo con ella”, sostuvo Bordaberry en “Los nuevos narcisos”, su columna dominical.

“Levantaron tanto esa vara que el canciller pasó por debajo y no dicen nada. Calladitos miran para otro lado. Duros con la de abajo, tibios con el de arriba”, agregó.

Horas después de la confesión del error por parte del líder de Ciudadanos, Ache versionó este jueves la frase de Bordaberry y publicó: “Duros con los de abajo, tibios con el de arriba”.

El tuit de Ache sumó decenas de comentarios, entre ellos el de Carlos María Uriarte, exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien asumió el cargo en 2020 respaldado por el excanciller Ernesto Talvi, el fundador de Ciudadanos que renunció a la Cancillería y a la actividad política. “La justicia tarda, pero siempre llega”, comentó Uriarte.

Por otra parte, ante la posibilidad de ser indagada por su intervención en el otorgamiento del pasaporte a Marset, Ache designó como abogado defensor a Jorge Díaz, exfiscal de Corte, que este jueves también hizo referencia al "error" de Peña.

“Dígame licenciado”, publicó, y agregó: "Qué problema que tienen algunos políticos con los títulos. Como ciudadano me imagino que, ahora que lo descubrieron, el ministro aplicará su vara ética y hará lo que tiene que hacer. Salvo que la haya puesto alta para pasar por abajo".

En la noche de este jueves, Ache publicó su segundo tuit del día, apelando a la misma imagen que utilizaron Bordaberry y Díaz. "Levantaron tanto la vara ética, que pasan por abajo", publicó la exvicecanciller.

