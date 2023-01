Ministro Peña obtuvo título universitario en 2022, pero lo detentó al menos desde 2015

Política

Firmó documentos como licenciado cuando no lo era; también dijo serlo u omitió corregir a quienes así lo presentaban.

Me suena

Adrián Peña, titular de la cartera de Medio Ambiente, obtuvo a principios de 2022 el título como licenciado en Administración de Empresas. Sin embargo, y según informa este jueves Semanario Búsqueda, habría detentado esa denominación al menos desde 2015.

El informe señala que el propio Peña se mencionó a sí mismo en algunas ocasiones como licenciado cuando todavía no lo era, o dejó que otros lo presentaran de ese modo sin corregirlos. Asimismo, firmó documentos oficiales con ese título que no poseía.

En declaraciones al citado medio, Peña contó que comenzó a estudiar la carrera en la Universidad Católica a principios de siglo. Luego de una interrupción retomó los estudios en los últimos tiempos. Detalló que defendió su tesis en marzo de 2022 y obtuvo la más alta calificación.

En cuanto a la firma de documentos donde figuraba como licenciado, Peña reconoció que pudo haber ocurrido en algunas ocasiones. “Sí sé que la mayoría de lo que firmaba no dice eso, pero alguno puede ser, no sé”, dijo, y agregó que firma “muchas cosas” y que entre ellas pudo figurar ese error sin que lo advirtiera.

En el currículum de su perfil en el Parlamento, creado para el período 2015-2020, se lo presenta como “Lic. Adrián Peña”.

Sobre las veces que se lo presentaba como licenciado, Peña aseguró que en numerosas ocasiones corrigió a quienes lo hacían, e incluso hizo las gestiones necesarias para modificar ese dato erróneo en la entrada de la enciclopedia virtual Wikipedia.

Pese a ello, el artículo de Búsqueda menciona algunas de las ocasiones en las que Peña se presentó como licenciado, o en las que escuchó que se lo presentaba como tal y no aclaró el error.

"Dígame Licenciado "...se acuerdan de Chespirito? Homenaje a Roberto Gómez Bolaños por parte de la 711 de Sendic! — Adrián Peña Robaina (@adrianbatllista) February 24, 2016

“Soy licenciado en Administración de Empresas. En el Uruguay, con alguna excepción, desde la academia no se forman emprendedores; se forma gente para administrar empresas”, dijo Peña en 2018, cuando presidía la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de Diputados. A la sazón todavía faltaban casi cuatro años para que obtuviera el título que se había atribuido.

En el mismo sentido, la nota hace referencia a entrevistas en televisión o prensa escrita donde se lo presentaba como licenciado, sin que Peña hiciera aclaración alguna.

En el ojo ajeno

Durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, Peña se sumó a las voces que condenaban el sonado affaire del título del entonces vicepresidente Raúl Sendic, quien no poseía la licenciatura en Genética Humana que se le había adjudicado durante mucho tiempo.

En febrero de 2016, cuando se conoció dicha noticia, Peña era diputado y usó su cuenta de Twitter para criticar al vicepresidente.

“‘Dígame Licenciado’... se acuerdan de Chespirito? Homenaje a Roberto Gómez Bolaños por parte de la 711 de Sendic!”, ironizó entonces. Ese mismo día publicó otro tuit en el que se veía el rostro de Raúl Sendic acompañado de la leyenda “El virus de la corrupción y el acomodo. Tenemos que estar atentos, porque no creo que haya corrupción de izquierda. Si es de izquierda no es corrupto y si es corrupto no es de izquierda”.

Tras conocerse el caso del título apócrifo, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado pidió la renuncia de Raúl Sendic y anunció que radicaría denuncia penal contra el vicepresidente.

Raúl Sendic renunció al cargo el 9 de setiembre de 2017.