Caorsi sobre responsable de amenazas por Conexión Ganadera: “El hombre más rico del país”

El asesor económico e indagador del caso Conexión Ganadera Felipe Caorsi se refirió este lunes a la situación de la empresa, tras haber sido citado a declarar en Fiscalía por sus dichos, instancia que aún no se ha llevado a cabo.

Consultado en el programa Se arregla el mundo (FipoTV) por las amenazas que dijo haber recibido y la posible vinculación con el empresario Juan Otegui, Caorsi dijo que es uno de los nombres que se manejan, pero no afirmó nada explícitamente. Así, explicó cuál fue su razonamiento previo.

“No me cerraba que un esquema Ponzi durara 25 años. Había alguien poniendo plata atrás. ¿Quién pone plata para una empresa que da pérdidas? A quien le conviene. ¿A quién le conviene? Al que lava plata”, aseguró.

“El costo de pasar de plata negra a blanca se absorbe con el esquema Ponzi”, agregó.

El asesor acotó que ese fue su “razonamiento” y que después fue “dando pasos y corroborando”. Además, aseguró tener pruebas de sus acusaciones. “Todo indica que había lavado de activos, de Argentina y Paraguay básicamente”, prosiguió.

En ese sentido, indicó que “mucha gente está nombrando” a Otegui, cuñado de Pablo Carrasco: “Hay mucha gente en el radar”.

“Ha arrendado una cantidad de campo, 17 mil hectáreas, a Conexión Ganadera. Es el hombre más rico del país. Tiene negocios en Paraguay”, afirmó Caorsi sobre el empresario.

También comentó que piensa escribir un libro acerca del caso de Conexión Ganadera.

La semana pasada, se conoció que el Ministerio Público citó a Caorsi para declarar como testigo. El pasado 2 de abril, el asesor económico publicó una columna en La Mañana en la que aseguró que Conexión Ganadera “utilizó” la Ley de Urgente Consideración (LUC) “e incluso tuvo la complicidad de bancos privados y estatales a la hora de ingresar efectivo, cheques o transferencias de montos mayores, donde no se pedía origen de los fondos”.

“En el año 2022, advertidos de que podían ser regulados por el Banco Central, ya que ofrecían un producto financiero, se reúne Jorge Fernández Reyes con dos funcionarios de la Superintendencia del Banco Central del Uruguay (BCU) para asesorarse en cómo hacer los contratos con los clientes para no caer bajo el radar. Una vez que el BCU comunica que no serán regulados, llega un correo de Pablo Carrasco a sus clientes y se vive como un logro. Para el ingreso de dinero en efectivo o en grandes cantidades era fundamental no ser controlados por el BCU”, afirmó Caorsi.

