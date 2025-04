Caorsi fue citado por la Fiscalía para declarar por afirmaciones sobre Conexión Ganadera

Judiciales

El fiscal de Lavados Activos, Enrique Rodríguez, citó al asesor económico e indagador del caso Conexión Ganadera, Felipe Caorsi, a declarar sobre el caso, informaron fuentes judiciales a Montevideo Portal.

Al ser consultado por Montevideo Portal, Caorsi indicó que Rodríguez lo citó como testigo para brindar detalles sobre la información que divulgó en La Mañana y en redes sociales sobre “los contratos cambiados en el Banco Central del Uruguay” y de “las cuentas en el exterior” de los socios fundadores de Conexión Ganadera.

El pasado 2 de abril, el asesor económico publicó una columna en La Mañana en la que aseguró que Conexión Ganadera “utilizó” la Ley de Urgente Consideración (LUC) “e incluso tuvo la complicidad de bancos privados y estatales a la hora de ingresar, ya sea efectivo, cheques o transferencias de montos mayores, donde no se pedía origen de los fondos”.

“En el año 2022, advertidos de que podían ser regulados por el Banco Central, ya que ofrecían un producto financiero, se reúne Jorge Fernández Reyes con dos funcionarios de la Superintendencia del Banco Central del Uruguay (BCU) para asesorarse en cómo hacer los contratos con los clientes para no caer bajo el radar. Una vez que el BCU comunica que no serán regulados, llega un correo de Pablo Carrasco a sus clientes y se vive como un logro. Para el ingreso de dinero en efectivo o en grandes cantidades era fundamental no ser controlados por el BCU”, afirmó Caorsi.

Tal como informáramos, el fiscal Rodríguez convocó este viernes a los abogados de los más de 4.000 damnificados por Conexión Ganadera para realizar una puesta a punto del caso.

En esa reunión, les informó a las defensas que la Fiscalía General de la Nación pidió datos a Estados Unidos, España, Paraguay y Panamá para ahondar sobre posible patrimonio fuera del país, informó El País y confirmó Montevideo Portal con fuentes del caso.

Asimismo, la Fiscalía investiga a 30 personas y 30 empresas distintas vinculadas al caso, dijeron fuentes judiciales.