Caorsi sobre Conexión Ganadera: cómo empresa “utilizó” la LUC y su crítica a la Justicia

Judiciales

Felipe Caorsi, asesor financiero que ha indagado en profundidad el caso de Conexión Ganadera, cuestionó a la Justicia y las medidas que tomó en el marco de la investigación, realizó un racconto de cómo empezó el esquema Ponzi que afectó a miles de inversores y explicó como la empresa “utilizó” la ley de urgente consideración (LUC).

“Cuatro mil trescientas familias estafadas, se robaron US$ 400 millones, una persona muerta, se prendó ganado no propio y luego se vendió y no hay nadie preso, ¡ni siquiera una tobillera! Ya no se cuestiona la trazabilidad, se cuestiona a la Justicia, es muy grave”, expresó en la red social X.

Antes, el asesor había compartido su columna en La Mañana, medio en el que publicó varias de sus investigaciones sobre el caso de la empresa de Pablo Carrasco y el fallecido Gustavo Basso.

Caorsi planteó que en 2003, dos años después de su fundación, Conexión Ganadera comenzó a recibir “denuncias”. “Algunas se arreglaron antes de llegar a juicio, otras se archivaron y luego se ganaron vía civil”, expresó.

Bajo esa línea, el asesor financiero aseguró que “desde un principio Conexión Ganadera era un esquema Ponzi, una empresa que da pérdida y que tiene por lo general una vida muy corta”.

El columnista explicó entonces cuáles eran los roles de Basso, Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow. Sobre el socio fallecido, Caorsi expresó: “Desde joven se dedicaba a prestar plata; a medida que pasaba el tiempo, recibía dinero, muchas veces efectivo, y lo transformaba en un cheque a 90 días, con un interés que luego podía ser renovado, cobrado o canjeado por una ‘oportunidad’”.

Según el asesor financiero, existen al momento dos empresas constructoras vinculadas a Basso y campos que, en algunos casos, invertían en Conexión Ganadera. “Corrían en paralelo el esquema Ponzi, que básicamente lo manejaban Pablo Carrasco y su esposa, mientras que el ingreso de flujo de dinero local y del exterior que buscaba sacar una renta superior del mercado o simplemente ser blanqueada lo manejaba Basso”, expresó.

Por eso, dice el asesor, varios empresarios argentinos, que huían de la AFIP, depositaron su dinero en Uruguay, así como también paraguayos que buscaban transformar el efectivo en activos.

“La LUC buscaba traer 100.000 argentinos a vivir a Uruguay, teniendo en cuenta que Argentina era un infierno fiscal, con la inflación más alta del continente. Por el lado nuestro, si bien era y es caro, es seguro y confiable. Dentro de la LUC se sube la cantidad de transacciones en efectivo de US$ 10.000 a US$ 100.000, justamente para facilitar, creo yo, el ingreso de argentinos”, planteó Caorsi.

El columnista de La Mañana sugiere que Conexión Ganadera “utilizó” ese cambio legislativo “e incluso tuvo la complicidad de bancos privados y estatales a la hora de ingresar, ya sea efectivo, cheques o transferencias de montos mayores, donde no se pedía origen de los fondos”.

“En el año 2022, advertidos de que podían ser regulados por el Banco Central, ya que ofrecían un producto financiero, se reúne Jorge Fernández Reyes con dos funcionarios de la Superintendencia del Banco Central del Uruguay (BCU) para asesorarse en cómo hacer los contratos con los clientes para no caer bajo el radar. Una vez que el BCU comunica que no serán regulados, llega un correo de Pablo Carrasco a sus clientes y se vive como un logro. Para el ingreso de dinero en efectivo o en grandes cantidades era fundamental no ser controlados por el BCU”, afirmó Caorsi.

Sin embargo, expresó el asesor, el supuesto esquema Ponzi paraguayo que Basso buscó imitar “había caído”. Por eso, “varios ciudadanos paraguayos que blanqueaban su dinero ahí pasaron a hacerlo a través de Conexión Ganadera”.

Caorsi volvió a insistir en que un narco paraguayo se contactó con él para decirle que “había amenazado a Basso y ahora quería hacerlo con Carrasco”. “Por su tono de voz no parecía paraguayo, no se presentó, sabía mi nombre, sabía de mis columnas, me pidió que llamara a Carrasco o a un abogado, a lo que me negué y me dijo: ‘Tranquilo, vos sos un buen pibe, seguí haciendo tu trabajo’, y terminó ahí”, dijo el asesor.

“No sé si era cierto lo que me decía, por suerte no volví a recibir una llamada de él ni de ese estilo”, aseguró.

Caorsi planteó entonces que “si bien hubo una liquidación de Conexión Ganadera, esto no quiere decir que la investigación criminal no siga”. “Los abogados se van a abocar a procesar por el mayor tiempo posible y a la mayor cantidad de personas involucradas en esta estafa, que ya se conoce como ‘la estafa del siglo’”, insistió.

Obra y liquidación de Conexión Ganadera https://t.co/7y3BFN0jJE la columna de @Uruguaylamanana — Felipe Caorsi (@felipecaorsi) April 2, 2025