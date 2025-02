Indaga “origen de los fondos” de Conexión Ganadera y asegura haber recibido “amenazas”

Locales

El asesor de inversores Felipe Caorsi publicó un descargo en redes sociales en el que aseguró haber sido víctima de “hostigamiento y amenazas” por sus declaraciones sobre Conexión Ganadera.

En las últimas semanas, el columnista de La mañana comenzó una investigación sobre Conexión Ganadera tras su déficit patrimonial.

“A medida que me acerco al origen de los fondos y a lugares donde hay activos ocultos, fruto de esta estafa, aumentan las presiones. En este momento creo que cruzaron todos los límites. He recibido llamadas, mensajes, fotos, pero esta vez fue mucho. No voy a parar mi investigación, que quede claro”, escribió Caorsi en la red social X.

El asesor indicó que el próximo iniciará acciones legales para “parar el hostigamiento y las amenazas”. “Es sólo por eso que me van a ver escribir poco sobre Conexión Ganadera estos días”, agregó.

El pasado 12 de febrero, Caorsi fue entrevistado por Dinámica rural (Radio Sarandí) y formuló acusaciones contra Gustavo Basso, fallecido titular de la empresa, así como también contra su entorno.

“Gustavo Basso es hijo de un prestamista, él era prestamista y ahora su hija, Agustina Basso, una de sus dos hijas, ocupa ese lugar”, expresó el experto.

Por esa razón, Caorsi asegura que “han surgido damnificados, pero no del negocio específico de Conexión Ganadera”, sino de las actividades como prestamista que habría llevado adelante Gustavo Basso. Según Caorsi, una de esas partes damnificadas sería la Iglesia Católica.

El asesor detalló que Basso tomaba dinero y luego “lo prestaba a un interés mayor”, maniobra que le daba réditos de “un 12%, y a veces de hasta el 30%”. Ese dinero que recibía de clientes “y que no era utilizado para comprar ganado” deja a los inversores “en una situación complicada, dentro de una bolsa muy extraña”.

Asimismo, Caorsi señaló que Basso “compró padrones en Florida y Durazno cerca de campos del Instituto de Colonización”, y que luego acabó por acceder a tierras de esa institución. “Fue creando un imperio, y todo eso está saliendo a la luz”, dijo.